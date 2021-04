W pytaniu o motywację do szczepienia wśród tej grupy, najbardziej zbliżone odpowiedzi do osób zdecydowanych miały osoby niezdecydowane, ale skłonne się zaszczepić. Brak jednoznacznej odpowiedzi co do powrotu do normalności, ochrony zdrowia czy odpowiedzialności za innych wykazują tu osoby niezdecydowane bez zdania oraz niezdecydowani skierowani bardziej na stronę przeciwników.