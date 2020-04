Do tej pory, bez wychodzenia z domu można było złożyć tylko wniosek o uzyskanie takiego aktu (skorzystało z tego już ponad 110 tysięcy osób), po który później trzeba było udać się osobiście do urzędu, teraz będziemy mogli go dostać w wersji elektronicznej.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

Chcemy maksymalne przyspieszyć obsługę obywateli i jednocześnie odciążyć urzędników. Nieustannie staramy się ulepszać nasze usługi tak, by były proste i nowoczesne. Udostępniane dziś rozwiązanie jest pierwszym tego typu w Europie.

Co trzeba zrobić, by taki odpis uzyskać? Przede wszystkim będziemy potrzebowali do tego Profilu Zaufanego, po zalogowaniu na niego na stronie GOV.pl przechodzimy do odpowiedniej sekcji pod tym linkiem. Po złożeniu wniosku, system automatycznie wygeneruje nam odpis, czyli bez udziału urzędnika i prześle go na naszą skrzynkę Mój GOV w wersji elektronicznej.

Wydanie dokumentu przez automat będzie możliwe przy spełnieniu kilku warunków:

odpis aktu, o który wnioskujesz, musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka lub rodziców,

system – w trakcie wypełniania wniosku – musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez założonej blokady wydawania.

płatności za odpis należy dokonać online.

Usługa nadal jest płatna, tak samo jak w przypadku osobistego odbioru odpisów, płatności możemy dokonać online, przelewem bankowym bądź pocztowym. Za odpis skrócony aktu stanu cywilnego zapłacimy 22 zł, a za odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł.

Co ważne, taki odpis ma moc prawną tylko w wersji elektronicznej, gdyż opatrzony jest podpisem kwalifikowanym potwierdzającym autentyczność odpisu. Nie można go drukować i w tej formie przekazywać dalej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.