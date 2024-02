Naukowcy uczynili ściąganie odcisków palców jeszcze łatwiejszym. Nie uwierzysz jak!

Tradycyjne metody zbierania odcisków palców wymagały czasu oraz często prowadziły do zniszczenia śladów DNA. Nowy spray, który zawiera świecące białko pozyskiwane z meduz, nie tylko przyspiesza proces identyfikacji odcisków palców, ale także minimalizuje ryzyko uszkodzenia materiału genetycznego. Dzięki temu śledczy mają teraz narzędzie, które pozwala na szybką i precyzyjną identyfikację sprawców przestępstw.

Jedną z kluczowych zalet nowej metody jest jej szybkość działania. Wystarczy zaledwie 10 sekund, aby odciski palców stały się widoczne po nałożeniu sprayu na powierzchnię. Dodatkowo dostępność dwóch barwników - LFP-Yellow oraz LFP-Red - pozwala na dostosowanie się do konkretnej powierzchni, na której znajdują się odciski — co przekłada się w istotny sposób na skuteczność.

Składniki aktywne sprayu, pochodzące z białka fluorescencyjnego wydzielanego przez meduzy, są całkowicie bezpieczne dla DNA. Ogólny proces działania sprayu jest prosty i nieinwazyjny — po nałożeniu go na powierzchnię, cząsteczki barwnika łączą się z cząsteczkami tłuszczów lub aminokwasów z odcisków palców, co umożliwia ich późniejszą identyfikację za pomocą światła UV. I gotowe! Taki spray może znacząco usprawnić proces zbierania dowodów na miejscach zbrodni, co przyczyni się do zwiększenia efektywności śledztw i zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa ludzi na całym świecie.

Naukowcy obecnie współpracują z prywatnymi podmiotami, aby móc w przyszłości wprowadzić spray na rynek. Jednak prace nad dalszym doskonaleniem tej metody oraz poszukiwaniem nowych zastosowań w dziedzinie kryminalistyki trwają nadal. Badania nad nowym sprayem zostały opisane w Journal of the American Chemical Society - tam naukowcy chwalą się skutecznością oraz procesem pozyskiwania barwników ze zwierząt.

Opracowany spray może być przełomem w dziedzinie śledztw kryminalistycznych. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, śledczy otrzymają naprawdę skuteczne narzędzie, które umożliwia szybką identyfikację i zatrzymanie przestępców. Dodatkowo jest ono bardzo bezpieczne dla śladów DNA na miejscu zbrodni. Wygląda na to, że znaleźliśmy naprawdę genialną metodę pobierania odcisków palców i ciekaw jestem, kiedy stanie się ona standardem na całym świecie.