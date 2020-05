Środki bezpieczeństwa i bezkontaktowe dostawy stosowane przez Pocztę Polską, mają na celu ochronę przed ryzykiem zakażenia nie tylko odbiorców paczek, ale i swoich pracowników. Do tej pory wdrożono doręczenia listów poleconych bez potwierdzenia odbioru i bez EPO wprost do skrzynek pocztowych adresatów, a w placówkach zamontowano pleksi oddzielające pracowników od klientów oraz wydzielono strefy bezpieczeństwa dla ułatwienia zachowania właściwej odległości pomiędzy klientami. Z kolei dla klientów preferujących korzystanie z usług pocztowych przez internet, od długiego już czasu działa platforma Envelo.

Odbieranie paczek przy użyciu kodu PIN

Dziś z kolei, Poczta Polska udostępniła nowe rozwiązanie, które pozwoli na bezkontaktowy odbiór przesyłek, tylko przy użyciu kodu PIN.

Jak to mam działać? Nadawca paczki przekazuje przy jej nadaniu Poczcie Polskiej numer telefonu odbiorcy lub adres e-mail, na który później PP przesyła 6 cyfrowy kod. Podczas odbioru paczki wystarczy go przekazać kurierowi, co będzie wystarczało do przekazania paczki.

Co w przypadku, gdy odbiorca nie ma kodu PIN, bo nadawca nie przekazał potrzebnych danych kontaktowych? W takim przypadku będziemy musieli okazać kurierowi dokument tożsamości, może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy, z którego będzie mógł on spisać 4 ostatnie cyfry numeru okazanego dokumentu.

Z opcji odbioru paczek tylko przy użyciu kodu PIN nie będzie można skorzystać w przypadku następujących usług:

elektroniczne potwierdzenie odbioru,

doręczenie do rąk własnych,

doręczenie za potwierdzeniem odbioru,

przesyłek nadawanych w ramach postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych i podatkowych.

eSkrzynkę Poczty Polskiej założyło już 5 tys. osób

Druga wiadomość, którą udostępniła Poczta Polska dotyczy również rozwiązania, które zadebiutowało w okresie pandemii koronawirusa, czyli eSkrzynka i eDoręczenia listów poleconych.

Każdy obywatel, który założy taką eSkrzynkę na portalu GOV.pl, po zalogowaniu Profilem Zaufanym w sekcji – Załóż eSkrzynkę – odbieraj w domu listy polecone, może odbierać polecone wysyłane na jego adres w wersji elektronicznej.

Tomasz Janka, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. rozwoju:

eSkrzynka, wprowadzona przez Pocztę Polską przy współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, była odpowiedzią na potrzebę ograniczania bezpośredniej obsługi interesantów w czasie pandemii. Usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów, co potwierdza, że zarówno Poczta Polska, jak i Polacy są gotowi na rozwój usług cyfrowych. eDoręczenia ułatwią i przyspieszą komunikację między obywatelami i instytucjami państwowymi.

Do tej pory eSkrzynkę założyło 5 tyś. Polaków, a co dziesiąty z nich już otrzymał polecony w formie elektronicznej. Do eSkrzynki trafiła do nich zeskanowana koperta oraz umieszczona w niej korespondencja. Oryginalna przesyłka w formie papierowej doręczona zostanie później do ich skrzynek w przeciągu 30 dni od jej zeskanowania.

Należy przy tym pamiętać, że do takiej eSkrzynki nie dostaniemy przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę czy komornika sądowego, te nadal muszą być dostarczane tylko na adres domowy.

Źródło: Poczta Polska.