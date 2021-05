„Obowiązkowe szczepienia w Wałbrzychu” – szurometr wyszedł poza skalę

Przeciwnicy szczepień zarzucają radnym oraz prezydentowi udział w depopulacji narodu, zamordyzm, wprowadzanie standardów totalitarnych, skorumpowanie, prowadzenie interesów z koncernami farmaceutycznymi kosztem zdrowia i życia ludzi. Z punktu widzenia osób, które wierzą w to że szczepionki są szkodliwe, zawierają w sobie czipy, są elementem pozwalającym na wprowadzenie tzw. „NWO” – rzeczywiście może tak być. Zdecydowanie tego typu myślenie można brać z przymrużeniem oka. Pewne jest to, że uchwała w formie przyjętej przez radnych Wałbrzycha – nie ma szans być w żaden sposób egzekwowana. Jedyny widoczny efekt jej wprowadzenia to spory szum wokół miasta oraz samorządowców.

Redakcja Antyweb otrzymała ciekawy dokument

A jest nim projekt (który być może oficjalnie wpłynie do odpowiedniego organu) zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Podpisany został przez jednego z mieszkańców Radomyśla Wielkiego. Ze względu na to, że nie chcemy, aby autor dokumentu został narażony na śmieszność – personalia pozostawiamy do wiadomości redakcji.

W imieniu własnym, jako przedstawiciel władzy zwierzchniej zgodnie z art 4 Konstytucji RP, zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa z art 32 KRP, art 119 KK oraz art 38 KRP i art 27 KK przez radnych Miasta Wałbrzych:

1. Adamkiewicz Anna

2. Dobrowolski Zdzisław

3. Ewangielu Stefanos

4. Kołacz-Leszczyńska Agnieszka

5. Krzyżowski Jerzy

6. Lenda Dariusz

7. Lubiński Mirosław

8. Marosz Danuta

9. Płocharczyk Alina

10. Nowak Ryszard Klub

11. Nykiel Michel

12. Olanin Krystyna

13. Pawełek Stefania

14. Gustab Dariusz

15. Rakowski Sławomir

16. Rosiak Alicja Klub

17. Sprytula Daniela

18. Stachurski Dariusz

19. Szełemej Alina

20. Szpur Paweł

21. Torbus Artur Klub

22. Ukrzewska Katarzyna

23. Wierzbicka Renata

24. Wojnowski Piotr

25. Zaremba Jacek

poprzez uzależnienie decyzji (z dnia 29 kwietnia 2021) o możliwości podjęcia lub utrzymania pracy na terenie miasta Wałbrzych, jedynie przez osoby, które poddadzą się procesowi wstrzyknięcia preparatu medycznego mylnie nazywanego “szczepionką”,a jedynie warunkowo dopuszczonego do użycia na terenie naszego kraju.



Autor zawiadomienia wskazuje wśród osób, które mogły popełnić przestępstwo wszystkich radnych, którzy nie tylko głosowali za, ale również podpisali się pod dokumentem uchwały. W uzasadnieniu dla zawiadomienia, wskazuje on na możliwość złamania wielu artykułów Konstytucji RP oraz Kodeksu Karnego.

Autor dokumentu uważa także, że warto byłoby sprawdzić, czy radni nie kierowali się interesami z koncernami farmaceutycznymi w trakcie rozpatrywania wyżej wskazanej uchwały.

Nie posiadamy informacji na temat tego, czy zawiadomienie to wpłynęło już do prokuratury. Pojawienie się takiej wiadomości na skrzynce Antyweba wywołało u nas spore zaciekawienie i… uśmiech na twarzy. Ostatecznie wiadomo na pewno, że egzekwowanie obowiązków nakładanych na mieszkańców powyżej 18 roku życia oraz pracujących w Wałbrzychu jest niemożliwe i w dalszym ciągu nikt, kto nie chce się zaszczepić nie będzie za to karany.