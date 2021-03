Nowy Xiaomi Mi Mix będzie miał rewolucyjny, płynny obiektyw

Płynny obiektyw? Ale jak to…

Nowy Mi Mix 4 ma zostać zaprezentowany już 29 marca. W chińskich social mediach Xiaomi pochwaliło się, że smartfon zostanie wyposażony w, pierwszy w smartfonowym świecie, aparat z płynnym obiektywem. Pewnie część z Was ciekawi, co to może oznaczać.

Taka konstrukcja posiada wewnątrz obiektywu warstwę wody i oleju, który pod wpływem napięcia elektrycznego może przybierać różny kształty. Manipulując tym kształtem, możemy tworzyć różne soczewki. W efekcie obiektyw może mieć zmieniać swoją ogniskową bez konieczności stosowania ruchomych soczewek.

Mnóstwo zalet, ale co z jakością?

W efekcie Mi Mix będzie posiadał tylko jeden aparat, za to potrafiący pracować w zakresie od teleobiektywu do obiektywu typu makro. Płynna warstwa ma też zapewnić aparatowi bardzo szybką pracę autofokusa. Jeśli obiektyw Xiaomi będzie wystarczająco dobrej jakości, może to oznaczać że stoimy u progu kolejną rewolucji w mobilnej fotografii.

Firma będzie mogła stosować pojedynczą, wysokiej jakości matrycę i jednocześnie zminimalizować moduł aparatu. Oznacza to duże oszczędności tak finansowe, jak i w zakresie zagospodarowania miejsca w obudowie smartfonów.

Informacje o pracy nad takim rozwiązaniem pojawiły się już koniec zeszłego roku, ale dotyczyły smartfonów Huawei. Wygląda jednak na to, że jego największy konkurent wyprzedzi go w tej kwestii. Dotychczas soczewki tego typu używane były tylko w urządzeniach przemysłowych.

