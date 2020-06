Nowy wspaniały świat – świetny trailer, tylko czy serial trafi do Polski?

Antyutopie i dystopie to specyficzny gatunek książek, dość chętnie przenoszony na ekrany kin i telewizorów. Niestety, często z delikatnie mówiąc nie najlepszym skutkiem. Z tego powodu, gdy zobaczyłem, że w sieci pojawił się zwiastun jednej z najlepszych, ale i najtrudniejszych do adaptacji książek, „Nowego Wspaniałego Świata” Aldusa Huxleya, podszedłem do niego ze sporą nieufnością. Po lekturze trailera najbardziej boję się tego, że nieprędko będzie go można zobaczyć nad Wisłą...