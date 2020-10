Microsoft Defender dla urządzeń mobilnych to nie tylko ochrona, ale również ciekawe źródło informacji o zagrożeniach, które czyhają na nasze urządzenia mobilne. Ransomware „nauczył” się nowych sztuczek, które mogą mocno uprzykrzyć życie użytkownikom smartfonów z Androidem.

Szkodliwe oprogramowanie mobilne może szyfrować pliki na urządzeniu mobilnym tak samo, jak robi to na komputerach PC – choć używana jest przez nie inna metoda. Wiele ataków polega na przykryciu całego ekranu smartfona notatką, która blokuje wszystkie inne czynności, jakie normalnie można wykonać na urządzeniu. Atakujący używają uprawnienia systemu o nazwie „SYSTEM_ALERT_WINDOW” by utworzyć okno-nakładkę, którego użytkownik nie może odrzucić ani w żaden sposób obejść. Na szczęście mobilne skanery zaczęły odnajdywać szkodliwe aplikacje i odpowiednio je oznaczać. I choć Google udało się ograniczyć taki sposób ataku w Androidzie 10, to alternatywnie ransomware wciąż potrafi korzystać z funkcji ułatwień dostępu i wykorzystywać funkcję mapowania i przerysowywania okien nakładek systemowych.

Ransomware AndroidOS/MalLocker.B natomiast wywołuje i manipuluje powiadomieniami wykorzystywanymi podczas odbierania połączenia telefonicznego. Zastępują one wtedy połączenie telefoniczne, które jest przekierowywane do poczty głosowej. Wyświetlone powiadomienie jest przekształcone w informację z żądaniem okupu – nie da się jej usunąć, a system operacyjny nadaje jej najwyższy priorytet.

Wygląda też na to, że szkodliwe oprogramowanie potrafi przeniknąć przez zabezpieczenia Google i zewnętrzne mobilne skanery. Podczas gdy normalne aplikacje zawierają tak zwany „plik manifestu” określający szczegóły oprogramowania, ransomware odpowiednio ukrywa wrażliwe dane by nie zostać wykrytym przez algorytmy. Microsoft nazywa to „zniekształcaniem nazw” i jest ono na tyle skuteczne, że potrafi oszukać oprogramowanie zabezpieczające i odpowiednio ukryć składniki szkodliwego programu.