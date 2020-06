Nowy Chromecast zapowiada się coraz ciekawiej, martwi mnie jedynie jego cena

Następca Chromecasta, nowy Chromecast, a może po prostu… nowa przystawka do telewizora od Google? — jak zwał tak zwał, nie od dziś wiadomo, że projekt powstaje i w ostatnich tygodniach mamy coraz więcej informacji na temat kształtu sprzętu, który może być nowym ulubieńcem publiczności. Chromecast miał sporo wad, ale też trudno było przejść obojętnie obok jego zalet: z tym niepozornym gadżetem każdy sprzęt stawał się smart, kosztował niewiele i (tak długo jak się nie zacinał) po prostu działał. Po czasie rynek zalało sporo przystawek dużo bardziej zaawansowanych i — najzwyczajniej w świecie — pozwalających użytkownikom na więcej. Bez konieczności parowania z iPhonem i kilkoma innymi usprawnieniami. Teraz coraz trudniej jest kupić telewizor który nie ma podstawowych opcji smart — więc z jednej strony zapotrzebowanie na takie sprzęty spada, z drugiej jednak… no cóż: patrząc na to jak wygląda wsparcie ze strony wielu producentów, jestem przekonany że przystawki szybko nie odejdą. Bo odbiorniki działają z każdą aktualizacją coraz wolniej, aż w końcu zaczynają irytować. A skoro matryca i cała reszta są jeszcze w świetnej formie, to po co inwestować kilka tysięcy złotych, skoro można za ułamek tej ceny przywrócić blask sprzętom? Google doskonale o tym wie, dlatego następca Google Chromecast znany jako Sabrina powstaje i zapowiada się coraz lepiej z każdą falą przecieków.

Co wiemy o nowym Chromecast?

W zeszłym tygodniu Konrad przedstawił pierwsze z nich: dowiedzieliśmy się m.in. że nowy Chromecast będzie miał dedykowany pilot z przyciskiem sugerującym wsparcie dla Asystenta Google. Nie jest też wykluczone, że sprzęt będzie napędzany nową odsłoną Android TV (Google TV) nad którą pracuje gigant. Dzisiaj przybywam z kolejną falą informacji, które również ujawniła redakcja XDA Developers. Wynika z nich, że nadchodząca wersja przystawki do telewizora od Google miałaby być napędzana układem Amlogic S905X2 z 2GB RAM, tym samym z którego korzysta wiele popularnych urządzeń z Android TV na rynku. Ponadto sprzęt miałby wspierać 4K, obraz 60 fps, HDMI 2.1, a także HDR i Dolby Vision. Widoczna na pilocie gwiazdka miałaby zaś być klawiszem, który każdy użytkownik nowego Chromecasta może dowolnie zaprogramować. Szybki dostęp do Netflixa, HBO Go czy innych aplikacji? Możliwe że — podobnie jak na TV — wystarczy jedno kliknięcie.

Nowy Chromecast zapowiada się świetnie — przede wszystkim dlatego, że jeżeli wszystkie te informacje się potwierdzą, to będzie zupełnie inna kategoria urządzenia. Myślę jednak, że by miało ono faktyczny sens — cenowo również będzie musiało się to opłacać użytkownikom i oferować coś ekstra z porównaniem do, chociażby, szalenie popularnego Mi Boxa od Xiaomi.

