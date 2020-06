Oto następca Chromecasta z nową odsłoną Android TV. Google szykuje nie lada premierę

Pomimo poprzednich aktualizacji platformy, Google wciąż pozostaje nieusatysfakcjonowane tym, jak wygląda i działa Android TV, dlatego spodziewamy się solidnej reorganizacji interfejsu od czasu do czasu słysząc o niej z przecieków. W nowej wersji nacisk ma być położony na treści, nie aplikacje, czego zalążek widoczny był już w ostatnio udostępnionej wersji, gdzie ekran główny składa się przede wszystkim z kanałów wypełnionych polecanymi treściami z wybranych aplikacji. Deweloperzy jednak niespecjalnie odpowiedzieli na taką możliwość, dlatego w dalszym ciągu spora część aplikacji to po prostu ikony ze skrótami do usług VOD i innych.

Na grafikach od XDA Developers mamy szansę ujrzeć nowy interfejs strony domowej, gdzie prym faktycznie wiodą popularne materiały i polecane treści ze wspieranych aplikacji. Możemy też przyjrzeć się wizualnej reprezentacji wyników wyszukiwania Asystenta Google, integracji YouTube TV z platformą, a także powiadomieniom wysyłanym przez urządzenia z rodziny smart home marki Nest. Notyfikacja o hałasie przy drzwiach wejściowych wyświetla się ponad innymi materiałami, co najwyraźniej ma nie pozwolić nam przegapić najważniejsze zdarzenia dotyczące (bezpieczeństwa) naszego domu nawet w trakcie seansu. Nie jest jeszcze jasne, czy Google zdecyduje się na rebranding Android TV i zmieni nazwę na Google TV.







Podejrzewam, że każdy w trakcie lektury tego tekstu zaczął też się zastanawiać, ile będzie kosztować nowy gadżet Google. W przypadku Chromecasta przywykliśmy do niższych kwot, co tak naprawdę uczyniło go tak popularnym urządzeniem. Chromecast Ultra kosztował 69 dolarów, natomiast nowa przystawka Google z Android TV ma być wyceniona około 80 dolarów (może nieco mniej). W takiej sytuacji byłaby to prawdziwa konkurencja dla największych rywali Google na tym rynku: Roku i Amazona, a wkrótce także Xiaomi.

