Nowy Chromecast z Google TV zamiast Android TV. Znamy cenę!

Nowy Chromecast 4. generacji z pilotem – znamy cenę

Niefrasobliwość partnerów Google może wręcz porażać. Niektóre sklepy przed środową premierą nowych urządzeń zdążyły już umieścić nowego Chromecasta na swoich półkach i rozpocząć sprzedaż. Dzięki temu o urządzeniu wiemy coraz więcej. Co chyba najistotniejsze, poznaliśmy cenę nowej generacji Chromecasta, która wynosi 49,99 dolara. Czy to przełoży się na około 249,99 zł w Polsce? Byłaby to na pewno bardzo atrakcyjna opcja dla wielu osób, które chciałyby szybko i sprawnie zwiększyć możliwości posiadanego ekranu lub projektora, ale pamiętajmy, że Google nadal nie rozpoczęło oficjalnej sprzedaży swoich urządzeń w naszym kraju, więc jeśli nad Wisłą pojawi się nowy Chromecast, to raczej za sprawą sklepów z elektroniką.

Chromecast z Google TV: nowa przystawka trafiła do sklepów przed oficjalną premierą

Te mogą więc wycenić 4. generację Chromecasta na trochę/wiele więcej, ponieważ będą musiały samodzielnie zająć się importem sprzętu oraz jego późniejszym wsparciem, na przykład w ramach gwarancji. To może stanąć na drodze ku popularności nowego gadżetu Google, tym bardziej, że użytkownicy mogli przywyknąć do cen wcześniejszych Chromecastów, a te można było kupić naprawdę tanio i można to zrobić do dzisiaj.

Is there anything we don't know or haven't seen at this point? Dude picked it up at Home Depot for $50. https://t.co/YiPh6RL42d pic.twitter.com/t2mr4o15iF — Dave Zatz (@davezatz) September 28, 2020

Google TV zastąpi Android TV?

Co ciekawe, paragony zamiast nazwy Chromecast, posiadaj pozycję o nazwie „SABRINA-ABBEY ROCK CANDY”, co nawiązuje oczywiście do nazwy kodowej produkt. Na opakowaniu widoczny jest sam sprzęt z pilotem, a także dopisek „with Google TV” pod nazwą Chromecast. To potwierdza, jeśli ktoś nie był jeszcze przekonany, wcześniejsze doniesienia o zmianie nazwy Android TV na Google TV (nie mylić z produktem sprzed 10 lat).

Nie wiadomo jednak, czy nowy Chromecast nie otrzyma (delikatnie?) zmodyfikowanej wersji Android TV, co mogłoby przemawiać za zmianą nazwy platformy, czy jednak firma z Mountain View szykuje się do poważnego rebrandingu całej platformy, która przecież gości na urządzeniach i telewizorach wielu innych firm. To byłoby dość kłopotliwe, bo wszyscy już kojarzą Android TV i tak się do niej odnoszą, podobnie jak po dziś dzień duża część użytkowników mówi o Android Wear, a nie Wear OS…

Więcej o nowym Chromecaście oraz innych urządzeniach Google dowiemy się w tę środę.

