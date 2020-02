Pamiętacie zestawienie zwiastunów z Super Bowl 2019? Tematu nie możemy pominąć i w tym roku, ponieważ zgodnie z tradycją tegoroczny finał obfitował w „filmowe zajawki” nadchodzących blockbusterów. Black Widow, Szybcy i Wściekli 9, nowy Top Gun, A Quiet Place Part II – a to tylko kilka z nich.

Black Widow

Marvel Cinematic Universe ma się dobrze i Disney nie zamierza rezygnować z kolejnych odsłon przygód naszych ulubionych bohaterów. Black Widow pojawi się w kinach już 1 maja tego roku i patrząc na przyjęcie filmów o marvelowskich bohaterach, raczej ten ze Scarlett Johansson w roli głównej, rozbije bank.

The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision i Loki na Disney+

Sam Wilson trenujący z tarczą Kapitana Ameryki, Wanda Maximoff w klasycznym stroju Scarlet Witch i powracający w roli Lokiego Tom Hiddleston. Nie znamy dokładnej daty premiery, ale to pierwsza zajawka materiału, który trafi do usługi Disney+.

F9, czyli Szybcy i Wściekli 9

Finał Super Bowl 2020 bez zwiastuna nadchodzących Szybkich i Wściekłych 9? Chyba nikt nie jest zaskoczony, że zajawka pojawił się również tu. Kiedy wszyscy myślą, że w serii nie da się wymyślić już nic nowego, pojawia się John Cena wcielający się w rolę brata Dominika Toretto. Standardowo dla Fast & Furious, masa absurdalnych akcji i dobry montaż zwiastuna. Film pojawi się w kinach 22 maja.

Top Gun: Maverick

To będzie świetny film albo totalne rozczarowanie dla fanów klasycznego Top Gun. Opowieść o Mavericku, 30 lat po wydarzeniach z Top Gun. Krótki zwiastun skupia się przede wszystkim na podniebnych akrobacjach zapewniających, że w kinie będziemy wgnieceni w fotele. Oby tylko opowieść „dowiozła”, bo wizualnie to nie może się nie udać.

No Time To Die

To już ostatni film z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Te filmy albo się kocha, albo nienawidzi – zawsze jednak dostarczają masę akcji, przyciągają ludzi do kin i…pewnie nigdy nie przestaną ich produkować.

A Quiet Place Part II

Ciche Miejsce obejrzałem dopiero niedawno i choć dobrze się bawiłem, to jednak nie uważam by był to jakiś film obok którego nie można przejść obojętnie. I pewnie druga część niewiele w tym temacie zmieni. Ale chętnie dowiem się o początkach opowieści, bo jak widać na zwiastunie z Super Bowl 2020, tym razem poznamy początek historii rodziny znanej z pierwszej części. No i dowiemy się skąd w zasadzie wzięły się na świecie potwory reagujące na dźwięki.

The Invisible Man

Kolejna próba przeniesienia Niewidzialnego Człowieka na ekrany kin. Cecilia Kass wdała się w toksyczny związek z genialnym naukowcem. Po jego śmierci dziedziczy ogromny majątek, jednak cały czas ma wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Zapowiada się całkiem niezły horror.

Mulan

Nie wiem czy filmowy Mulan spełni oczekiwania fanów animacji Disney’a, ale na pewno przyciągnie do kina tłumy. A zwiastun z Super Bowl? Krótki, ale za to naładowany akcją. W kinach 27 marca.

Sonic the Hedgehog

Atomowy jeż znany z gier Segi nie ma łatwego życia na kinowym ekranie. Pierwszy zwiastun został zniszczony przez fanów bohatera, przez co producenci zdecydowali się na jego przemodelowanie. Film trafi do kin 14 lutego i oby sprostał oczekiwaniom, co w obrazach tego typu nie jest wcale takie oczywiste.

The Spongebob Movie: Sponge On The Run

Spongebob w formie filmu z aktorami? Po części tak, w końcu jakoś trzeba monetyzować sukces tej dość osobliwej kreskówki. Sam nie jestem do końca przekonany, ale mam nadzieję, że w kinie zostanę miło zaskoczony. Ale o tym przekonamy się 22 maja.

Minions: The Rise Of Gru

Kochane przez miliony dzieciaków Minionki wracają na ekrany kin. W lipcu zobaczymy te sympatyczne stworki na ekranach i to chyba najlepszy czas na tego typu produkcje – w sam raz na chwilowe oderwanie się od wakacyjnych zabaw. Jestem więcej niż pewien, że zostanę zaciągnięty do kina za rękę.

Hunters

Swoją krótką reklamówkę miał też Amazon, który w lutym zamierza wypuścić w swoim streamingowym serwisie serial Hunters traktujący o tytułowych łowcach nazistów w Nowym Jorki lat 70. ubiegłego wieku. Myślę, że Al Pacino bez problemu przyciągnie widzów do ekranów.

Któryś ze zwiastunów spodobał Wam się jakoś szczególnie? Oby, bo ich emisja kosztowała pewnie majątek.

