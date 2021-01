Tegoroczne targi CES, tak samo jak i miesiące przed imprezą, to konferencje przeprowadzane online. Miałem przyjemność uczestniczyć w sieciowym pokazie nowych telewizorów Sony – jakie modele zaprezentował japoński producent i jakie nowości wprowadził do swoich produktów? Zobaczmy.

Nowy procesor do serii Bravia XR

Nowe procesory w telewizorach to przede wszystkim więcej mocy obliczeniowej, którą producent musi jakoś sprytnie wykorzystać. Cognitive Processor XR ma według producenta „naśladować działanie ludzkiego wzroku i słuchu”, wspierając się oczywiście sztuczną inteligencją. W praktyce dzieli on ekran na wiele stref i wykorzystuje inteligencję poznawczą do ustalenia, gdzie w obrazie znajdują się punkty koncentracji uwagi widza. Koryguje on wtedy nie tylko kolor kontrast czy detale, ale rónież pojedyncze elementy w wyświetlanej scenie i dostosowuje je do siebie. W ten sposób nowy procesor ustala położenie źródła dźwięku, a później dostosowuje go do audio wypuszczanego z głośników telewizora, przy jednoczesnym przekształcaniu w trójwymiarowej przestrzeni. Ciekawi mnie bardzo jak brzmi to w praktyce, bo na prezentacji wyglądało tak, jakby nowe Bravie doskonale wiedziały gdzie w scenie znajduje się głowa mówiącej postaci i niejako wypuszczały dźwięk z tej właśnie przestrzeni ekranu.