Wytrzymajcie jeszcze chwilkę. Nowe telewizory LG wkrótce trafią do sklepów

Telewizory LG: modele 2020. Czego się po nich spodziewać?

Telewizory LG już kilka lat temu przyzwyczaiły nas do tego, że ich projektanci przykładają sporo uwagi do wzornictwa. Smukłe obudowy, niewielkie ramki, wygodne umiejscowienie najważniejszych portów — to stałe już od kilku lat elementy. Tegoroczny 65-calowy model to raptem… 20 milimetrów grubości! No ale skoro 2020, to nie mogło też zabraknąć 8k. Do upowszechnienia się takiej rozdzielczości i większej dostępności takich treści jeszcze dłuższa chwila, ale telewizory z serii LG OLED ZX Real 8K (modele 88 OLED ZX i 77 OLED ZX) będą już na nie gotowe. Nie zabrakło też klasyków, czyli OLED 4K z serii CX i BX (przekątne: 55, 65, 77 cali, a później pojawić ma się również 48 cali). Powracają też uwielbiane NanoCell, czyli LCD klasy premium. Wśród nich siedem modeli Real 8K (75- i 65-calowe z serii Nano99, Nano97 i Nano95 oraz 55-calowy Nano95).