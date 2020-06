Stonehenge World Heritage Site

Jeśli jest jakiś obiekt, który można by nazwać światowym symbolem okresu megalitycznego, z pewnością będzie to Stonehenge. Kamienne kręgi z Wielkiej Brytanii znają chyba wszyscy, ale już znacznie mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest to jedyny ciekawy obiekt znajdujący się na tamtym terenie. Wręcz przeciwnie, znajduje się tam cały kompleks pozostałości tego typu, do których należą między innymi pozostałości po neolitycznej osadzie Durrington Walls czy kręgi Woodhange, znajdujące się kilka kilometrów od najbardziej znanego obiektu. I to właśnie tam nowoczesne technologie od paru lat dostarczają nowych odkryć, choć potrafią wprowadzić też w błąd…

Lidar „odkrywa” nowe, większe Stonehenge

Kilka lat temu archeologiczny świat obiegła wiadomość, że w Durrington Walls, przy pomocy Lidaru odkryto nowy krąg neolityczny, składający się z ponad 100 głazów, o wysokości nawet do 4,5 metra i długości ponad 300 metrów. Jednak gdy do boju wkroczyły tradycyjne metody, okazało się, że rzekome kamienie są pozostałościami po dołach na drewniane słupy. Do dziś nie wiemy dlaczego budowniczowie Stonehenge (taka jest teoria odnośnie Durrington Walls) wkopali, a następnie usunęli te słupy, ale jedno wiemy, odkrycie przestało być tak sensacyjne (co nie znaczy, że mniej wartościowe).

Pokazuje jednocześnie, że nowe technologie potrafią pomóc, ale nie oznaczają bezrobocia dla klasycznych archeologów. Wręcz przeciwnie, dzięki temu, że takie metody mogą wykazać wskazywać „podejrzane” tereny znacznie wydajniej niż zdjęcia lotniczy, pracy dla weryfikujących je naukowców będzie pewnie znacznie więcej. A przecież i sama fotografia, dzięki rozwojowi techniki i metod analizy też stała się znaczenie bardziej „wydajna” w tym zakresie.