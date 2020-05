W nowej wersji aplikacji PeoPay 3.0, na ekranie startowym, jeszcze przed zalogowaniem możemy skorzystać z opcji wygenerowania kodu BLIK, skanowania faktur do płatności czy znalezienia najbliższej placówki banku. Po zalogowaniu z kolei, przywita nas już zupełnie nowy pulpit. Zrezygnowano tu z okręgu z szybkim dostępem do podstawowych funkcji, w to miejsce mamy podgląd stanu naszego konta i trzy ikony odpowiedzialne za przejście do BLIKA, przelewów i skanowania faktur do płatności. W dolnej części aplikacji znalazł swoje miejsce dostęp do naszej karty płatniczej przypisanej do konta.

Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.: