Nowe e-dowody - co się zmieniło?

Wnioski o pierwsze e-dowody w Polsce można było zacząć składać od 4 marca 2019 roku. Wówczas mogliśmy to zrobić online, wystarczyło zalogować się na stronach Gov.pl Profilem Zaufanym, wypełnić formularz i załączyć zdjęcia. Na stronie mogliśmy też sprawdzić kiedy nasz nowy e-dowód był gotowy i już osobiście udać się do urzędu po jego odbiór.

Teraz cały proces od złożenia wniosku po odebranie dowodu, musimy przejść osobiście w urzędzie, z uwagi na obowiązek umieszczenia w warstwie elektronicznej naszych odcisków palców i warstwie graficznej odręcznego podpisu.

Nowe e-dowody miały zacząć być wydawane od sierpnia tego roku, jednak przez problemy techniczne związane ze skanerami, które wykorzystywane są do pobierania odcisków palców, termin ten trzeba było przesunąć. Problemy te udało się rozwiązać dopiero teraz i od wczoraj urzędy przyjmują już wnioski o wydawanie nowych e-dowodów.

Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Od początku procesu wdrożenia nowych dowodów osobistych naszym priorytetem było bezpieczeństwo danych Polaków oraz zapewnienie im najlepszej możliwej obsługi w trakcie składania wniosków o nowe dokumenty. Dzięki powtórzeniu procedury zakupowej mamy pewność że sprzęt – skanery, które będą wykorzystywane do pobierania odcisków palców – spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Tak więc w nowe skanery wyposażono już wszystkie urzędy gmin, łącznie do 2479 lokalizacji trafiło 7450 skanerów. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą mogły samodzielnie udać się do urzędu, będą mogły skorzystać z mobilnych stacji pobierania odcisków palców.

Co umożliwiają nowe e-dowody?

Początki e-dowodów w Polsce były nieco ograniczone, aby móc w pełni korzystać z e-dowodów musieliśmy dysponować specjalnym czytnikiem NFC podłączonym do komputera. Na szczęście jakiś czas temu udostępniona została aplikacja mobilna eDO App, dzięki której zalogujemy się do stron e-administracji, podpiszemy różne pisma, wnioski online lub formularze czy założymy i potwierdzimy nasz Profil Zaufany.

Janusz Cieszyński:

Zachęcam wszystkich do skorzystania z nowoczesnych funkcji, które daje e-dowód. Do tej pory prawie 60% Polaków wychodziło z urzędu bez aktywowanej warstwy elektronicznej. Chciałbym, aby w najbliższych latach udostępnione zostały nowe usługi oparte o dane z e-dowodu.

Aby móc w pełni korzystać z nowych i przyszłych możliwości e-dowodów, musimy przy odbieraniu e-dowodu aktywować jego warstwę elektroniczną (można to zrobić też później w dowolnym momencie w urzędzie). Przy jego aktywacji ustalamy także dwa kody PIN - czterocyfrowy do zalogowanie się do e-usług i sześciocyfrowy do podpisywania pism.

Kiedy należy wymienić stary dowód na nowy e-dowód?

Przede wszystkim nie ma obowiązku wymiany starych dowodów na nowe przed upływem ich ważności, tak więc możemy z nich korzystać bez przeszkód do tego terminu.

Od 4 marca 2019 r. do 2 listopada 2021 r. swoje e-dowody odebrało 6 637 870 osób. Warstwę elektroniczną najczęściej aktywują mieszkańcy województw mazowieckiego - 49,50%, dolnośląskiego - 46,76% i pomorskiego - 45,25%. Najrzadziej z kolei mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego - 29,72%.

Jeszcze do końca tego roku 100 tysięcy osób z uwagi na utratę ważności obecnego dowodu musi go wymienić na nowy e-dowód, a 17 tysięcy osób złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat. Natomiast w przyszłym roku aż 1 725 300 osób powinno wymienić stary dowód, a około 151 200 złożyć wniosek po osiągnięciu pełnoletności.