Przyznam, że sam długo czekałem na tę nowość w aplikacji Santander mobile, od teraz użytkownicy smartfonów z Androidem i iOS będą mogli autoryzować płatności internetowe czy przelewy w bankowości odciskiem palca lub skanem twarzy FaceID.

Do tej pory podczas płatności w internecie lub przy przelewach do nowych odbiorców w bankowości internetowej, aby je autoryzować koniecznym było zalogować się do aplikacji mobilnej – tu już od dłuższego czasu można to było zrobić przy wykorzystaniu biometrii, ale w kolejnym kroku dodatkowo musieliśmy wpisywać kod PIN aplikacji, zdefiniowany w mobilnej autoryzacji.

Było to nie tylko upierdliwe i niewygodne, ale też niezrozumiałe w kontekście wdrożonej już dawno biometrii do autoryzacji logowania się do aplikacji. Rozumiem wymóg PSD2 i wprowadzenie dwuetapowej autoryzacji płatności, ale nie rozumiem zastosowania w tym drugim etapie mniej wygodnej i mniej bezpiecznej formy.

Niemniej to już przeszłość, w App Store i Google Play pojawiły się już aktualizacje aplikacji Santander mobile, dzięki którym możemy zrezygnować z wpisywania kodów PIN, włączając w to miejsce biometrię. To nie jest domyślna opcja, musimy ją włączyć w ustawieniach aplikacji. Ustawienia – Mobilna autoryzacja – Biometria w Mobilnej autoryzacji i na koniec ostatni raz korzystając z kodu PIN zatwierdzamy tę zmianę.