Od wielu lat używam Gmaila. Na komputerze nie korzystam z żadnego klienta poczty, przyzwyczaiłem się do strony internetowej tak samo mocno, jak do aplikacji mobilnej – tę od razi zainstalowałem też na iPhonie po powrocie na iOS. Ale teraz mocno zastanawiam się czy aby nie zacząć korzystać z Outlooka w Office 365, zdarza się bowiem, że niechciane wiadomości, które powstały na bazie kliknięcia „odpowiedz wszystkim” to u mnie plaga.

Wie o tym również Microsoft, który postanowił powalczyć z tymi niechcianymi wiadomościami. Nie jestem pracownikiem korporacji, więc na świecie jest masa osób, którym ten problem dokucza zdecydowanie bardziej i obstawiam, że będą taką zmianą zachwyceni. Otóż jeśli w ciągu godziny zostanie wysłanych 10 wiadomości „odpowiedz wszystkim” łącznie do ponad 5000 osób, system zablokuje kolejne odpowiedzi na cztery godziny i zasugeruje użytkownikowi by trochę się uspokoił i ochłonął. Jak widzicie na razie mechanizm skierowany jest do dużych korporacji, ale mam cichą nadzieje, że temat pójdzie szerzej, a limity zostaną dostosowane do mniejszych firm. Całkiem niedawno trafiłem do konwersacji, w której dwie osoby chyba ciągle myliły przyciski odpowiedzi i przesyłały je do wszystkich z grupy, choć temat nie dotyczył 90% obecnych. Myślę, że każdego z nich trafiał już szlag, a nie mógł zablokować maili bojąc się, że przegapi coś istotnego dla jego tematu. Nie mówię żeby od razu blokować możliwość odpowiadania wszystkim, ale może jakiś duży popup sugerujący, że to może nie jest najlepsza forma odpowiedzi byłby dla takich rozmów wybawieniem.

To ważne, potrzebne zmiany i usprawnienia szczególnie teraz. Większość pracy przeniosła się do sieci i obstawiam, że kiedy wszystko wróci do normalności, to jednak internet i jego usługi pozostaną głównym systemem komunikacji w firmach.

Przeczytaj też: Ciekawe ile przyzwyczajeń z tego domowego zamknięcia zostanie z nami już na zawsze

źródło