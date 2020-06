Dla kogo jest nowa usługa YouTube?

Myśląc o tego typu rozwiązaniach, zawsze zastanawiam się, dla kogo one są. Nie da się bowiem niczym innym niż próbą zrobienia czegoś ala „stories” ale takich, które nie znikają po 24h. Co, jakby nie patrzeć, jest kompletnym zaprzeczeniem idei „stories”. Nowy pomysł może też mieć na celu podebranie pomysłu na format Tiktokowi. Z tym, że YouTube już dawno poległ jako platforma społecznościowa, więc do kogo miałyby trafiać takie nagrania? Moja odpowiedź brzmi – nie wiem.

Może wy macie jakieś pomysły…

Źródło: 9to5Google