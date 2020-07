HMD Global – patrz i ucz się. Taką Nokię kupiłbym od razu

Część z was być może pamięta mój wpis poświęcony powrotowi Nokii XpressMusic i temu, jak HMD Global chce zarobić na sentymencie użytkowników, nie do końca rozumiejąc chyba, co sprawiało, że oryginalne telefony XpressMusic były wyjątkowe. Po postem wywiązała się ciekawa dyskusja, a moją finalną konkluzją było w nim – gdyby Nokia wypuściła dziś smartfon sygnowany logiem XpressMusic, za którym stałaby odpowiednia funkcjonalność, to prawdopodobnie połamałbym nogi biegnąc po niego do sklepu. Dlatego też z ciekawością obejrzałem materiał przedstawiający próbę odtworzenia Nokii N73 jako współczesnego smartfona i dodanie do niej stylu zaciągniętego z muzycznych telefonów tego producenta.

Taka Nokia byłaby dla mnie hitem

Jak widać na filmie, autor bierze te elementy, które były najbardziej charakterystyczne dla Nokii N97 i ogólną bryłę. Zamyka to w obudowie współczesnego smartfona, zwracając uwagę, by dzięki detalom urządzenie jasno komunikowało, że przynależy do rodziny XpressMusic. Jeżeli chodzi o kwestie wizualne, spokojnie mógłby to być mój kolejny smartfon.

Jaka powinna być współczesna Nokia XpressMusic?

Patrząc na pomysł przedstawiony na filmie, zacząłem się zastanawiać, jakie komponenty musiałby mieć ten telefon, by mógł zostać uznany za sprzęt „muzyczny”. Pierwszym z aspektów, który wziąłbym pod uwagę to oczywiście zestaw procesor + RAM. W tym wypadku nie szedłbym we flagową konfigurację. Postawiłbym raczej na Snapdragona 730 i połączyłbym go z 6 GB RAM. Nothing fancy, ale powinno pozwolić urządzeniu na kilka lat wydajnego działania. Dalej na liście kluczowych elementów znajduje się bateria. po wizualizacjach ciężko ocenić, jakich wymiarów byłby ten telefon, ale gdybym miał strzelać, to obstawiałbym, że ekran nie miałby więcej niż 6 cali, a całe urządzenie ~6,3 cala przekątnej. Oznaczałoby to, że bateria mogłaby mieć maksymalnie ze 4000 mAh, co jak dla mnie jest wartością jak najbardziej akceptowalną. Dodajcie do tego 25 W ładowanie i temat baterii mielibyśmy z głowy. Aparat? Od dłuższego czasu jestem zdania, że jeden dobry obiektyw z tyłu jest w stanie zrobić więcej dobrych zdjęć niż 4 przeciętne, dlatego jedna soczewka spokojnie wystarczy. Ostatnim elementem na naszej liście podstaw jest ekran – tutaj naprawdę można oszczędzić. Każdy chciałby oczywiście OLED, ale jeżeli ma to być telefon skupiony na muzyce, nie pogardziłbym wyświetlaczem IPS.