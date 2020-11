Nokia planowała wypuścić „następcę” legendarnego modelu N95

Powrót Nokii do mobilnego świata żywych jest różnie odbierany. Część osób uważa, że to żerowanie na martwej legendzie, inni są zadowoleni i choć Nokia nie sprzedaje ogromnych ilości telefonów, jej produkty zbierają dobre wyniki w rankingach zadowolenia użytkowników. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów działalności firmy jest wypuszczanie nowych telefonów nawiązujących do klasyków Nokii. Co byście powiedzieli na nową N95?