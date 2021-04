Jest rok 2021, a ja dalej muszę kombinować żeby grać z czatem głosowym na Nintendo Switch

Niedawno miał swoją premierę Monster Hunter Rise, nowa odsłona popularnej serii o łowcach potworów. Gram w nią cały czas, polujemy ze znajomymi praktycznie każdego wieczora. No, ale do wspólnych polowań przydałoby się rozmawiać. Czy Switch ma własny chat? Nie. Czy Monster Hunter Rise ma własny chat? Nie.

Sposobów by sobie z tym poradzić jest oczywiście kilka, ale żaden nie ma nic wspólnego z wygodą. Najlepiej sprawdzają się słuchawki posiadające możliwość podpięcia dwóch źródeł. Grałem tak przez jakiś czas w Fortnite na Switchu, w obu przypadkach kablowo, więc w niezłej plątaninie. Jeden ze znajomych korzysta ze droższych słuchawek Logitecha i jakoś to sprawnie pospinał je z konsolą i smartfonem, ale na pewno gra w zadokowanym Switchu, jeśli wypnie go z docka, nie obsłuży dwóch źródeł. Ja natomiast grając na Nintendo Switch Lite mam jeszcze większy problem, bo nie ma idealnego rozwiązania. Dźwięk z gry leci więc na głośnikach konsoli, ja mam natomiast w uszach AirPodsy Pro i łączę się z kumplami na mobilnej aplikacji Discorda. W 2021 roku, kiedy każdy inny sprzęt do grania ma własne czaty głosowe. Od premiery konsoli minęły ponad 4 lata, a Nintendo nie zrobiło nic. Bo o sugestii żeby rozmawiać sobie w aplikacji na smartfonie nie chcę nawet wspominać, to było żenujące.

Uwielbiam Nintendo Switch, kupiłem dwie konsole (premierowy, duży model i Lite), ale w tych urządzeniach jest tak wiele wad sprzętowych i software’owych, że czasami przecieram oczy ze zdumienia. Brak czatu głosowego, brak obsługi słuchawek bezprzewodowych, totalny śmietnik w sieciowym sklepie, psujące się gałki w kontrolerach, pękające obudowy czy przegrzewające się konsole – jeśli Nintendo faktycznie zdecyduje się na wypuszczenie Switch Pro, ma tyle rzeczy do poprawienia, że głowa mała.