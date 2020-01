Nikt nie chce kryptowaluty od Facebooka. Nawet partnerzy

Powiedzcie mi, Drodzy Czytelnicy. Czekacie na Facebook Libra? Szczerze, to u mnie większe emocje wzbudza m. in. wizja możliwego grzybobrania w trakcie całego roku, dzięki łaskawej ostatnio pogodzie. "Alternatywna waluta" w oficjalnej retoryce Facebooka, albo jak kto woli - kryptowaluta miała pomóc nam np. w bezproblemowym przesyłaniu pieniędzy chociażby w Messengerze. I w "wielu, wielu innych zastosowaniach".

Facebook napompował muskuły, powiedział, że robi własną, alternatywną walutę i stworzył nawet podmiot Libra Association, który miał zrzeszać partnerów zainteresowanych platformą. I najpewniej liczył na to, że przyjęcie przez rynek tego pomysłu będzie znacznie lepsze. W sumie, to nie wiem czego Facebook się spodziewał – po serii afer związanych z prywatnością użytkowników postanowił wystartować z projektem, który do prywatności sięga de facto jeszcze głębiej. Do pieniędzy – coś, co ma wartość. Bo chyba o to chodzi w kryptowalucie (albo alternatywnej walucie), żeby jakąś wartość reprezentowała i tym samym zawierała w sobie pewien ładunek możliwości dla użytkownika?

Czytaj więcej: Trump to problem dla Facebook Libra

Kto potrzebuje Facebook Libra?

Pomogę Wam. Nikt.

Czy zdarzyło się Wam, że musieliście rozliczyć się ze swoim znajomym mieszkającym w innym kraju – w ciągu ostatniego roku? Mnie i moim znajomym to się nie zdarzyło (ale Wam oczywiście mogło – zwrócę honor każdemu, kto odpowie: „tak”). Większość jednak tego nie potrzebuje. Jak ja będę chciał rozliczyć się ze swoim polskim znajomym, to puszczę mu przelew na numer telefonu, wykorzystam BLIK-a, albo mu przeleję na Revoluta. O, znajomemu z zagranicy też mogę przelać na Revoluta (o ile go ma). Może będzie miał.

Jeżeli będę chciał zapłacić za cokolwiek online – mam dostęp do mnóstwa narzędzi, które mi w tym pomogą – i działają po prostu dobrze. Poza tym, są one tworzone przez podmioty, które mają o wiele, wiele lepszą renomę pod względem strzeżenia prywatności użytkowników niż Facebook. Facebook to rasowy pies na dane – założę się, że od stanu posiadania na koncie (w walucie Libra) będzie próbował dojść do faktycznego statusu majątkowego użytkownika. Zresztą, Facebook najpewniej już teraz doskonale wie o tym, czy jesteś człowiekiem bogatym, czy też nie.