Nigdy nie było lepszej okazji, żeby przekonać się, jak wiele mają do zaoferowania gogle VR

Nie oszukujmy się, że technologia jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem na problemy tego świata. Nie jest – wystarczy spojrzeć na sytuację, w której się znaleźliśmy. Cała Europa (a właściwie cały glob) została sparaliżowana i zamknięta w domach. Jakby nie patrzeć, żadna technologia, ani żaden technologiczny wizjoner nie są póki co w stanie nas uratować od tego szaleństwa.

Nie zmienia to jednak faktu, że możemy znacząco ułatwić sobie egzystowanie w tych piekielnie trudnych czasach. Jednocześnie jest to doskonały poligon doświadczalny dla nowych form rozrywki, edukacji i spędzania wolnego czasu. To doskonałą okazja, żeby dać szansę najnowszym technologiom, jak gogle wirtualnej rzeczywistości HTC Vive Cosmos, które, jak się szybko przekonamy, zostaną z nami na dłużej i będą spełniały swoje zadanie niezależnie od tego, czy siedzimy w domu z przymusu czy z własnej woli.

Najnowsza generacja VR niczym nie przypomina tego, czym ta technologia była jeszcze kilka lat temu. W Vive Cosmos mamy rozdzielczość obrazu 2880 x 1700 px (po 1440 x 1700 px na oko) przy częstotliwości odświeżania 90 Hz i kącie widzenia sięgającym aż 110 stopni. Wszystko to sprawia, że obraz wyświetlany na dwóch 3,4-calowych ekranach umieszczonych wewnątrz gogli jest ostry jak brzytwa i płynny na tyle, by użytkownik z satysfakcją oglądał nawet bardzo dynamiczne sceny. Poziom immersji został podniesiony do granic możliwości.

VR w 2020 roku to też zupełnie nowe technologie śledzenia ruchu. Opisywany Cosmos posiada aż 6 wbudowanych kamer, które zapewniają niesamowity wręcz poziom precyzji – zarówno jeśli chodzi o ruchy kontrolerami, jak i głową – podczas rozglądania się.

Ale nie tylko od strony technicznej VR przeszedł długą drogę. Druga strona medalu to liczba dostępnych treści, która rośnie w niesamowitym tempie. Przy czym nie mam tutaj na myśli wyłącznie gier. HTC Vive Cosmos to dziś dosłownie furtka do innych rzeczywistości – nowych światów, czy też po prostu najodleglejszych zakątków naszego świata. W realiach, w których opuszczanie mieszkania i podróżowanie w ogóle jest ograniczone, stanowi to ogromny atut.

Nie wychodź z domu, spotkaj się ze znajomymi

Teoretycznie komunikowanie się przez internet jest proste – mamy tonę social mediów, komunikatorów i aplikacji. Nic jednak nie robi tak piorunującego wrażenia, jak spotkania w wirtualnej rzeczywistości. To niemal sceny jak z filmów. Jeżeli oglądaliście takie produkcje, jak np. Ready Player One Stevena Spielberga, doskonale wiecie o czym mówię. Tworzycie swoje wirtualne alter ego, w które potem dosłownie się wcielacie. I nie sterujecie nim za pomocą myszki czy gamepada – Wasze alter ego jest po prostu Wami i odwzorowuje każdy ruch głową, dłonią itp. To zupełnie nowy poziom interakcji z użyciem internetu.