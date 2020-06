Fenomen sprzed lat wraca w nowej odsłonie. „Niewyjaśnione tajemnice” znów wpłyną na życia ludzi?

Co ważne i o czym zdecydowanie warto wspomnieć na wstępie to to, że nie jest to pierwsza wersja „Niewyjaśnionych tajemnic”. Program po raz pierwszy pojawił się w 1988 roku, kiedy to za dokukent odpowiadała stacja NBC. Od samego początku przyjęcie dokumentu było bardzo dobre, a sezony składały się po 22-24 odcinki. W tamtym okresie nie było Internetu, więc twórcy polegali na skrawkach informacji z prasy i wycinkach, które gromadzili nie tylko oni – tak tłumaczą kulisy programu Terry Dunn Meurer i John Cosgrove. Poszukiwali w ten sposób wydarzeń z zaskakującymi zakończeniami oraz tajemnicami.

W pewnym okresie program stał się na tyle popularny, że skrzynka odbiorcza pękała w szwach, a zespołowi było trudno odróżnić prawdziwe historie od tych zmyślonych. Co więcej, program „Niewyjaśnione tajemnice” stał się też sposobem na rozwiązywanie niektórych zagadek i nierozwiązane sprawy wysyłali twórcom przedstawiciele służb ścigania. Jak jednak zaznaczają należy nie traktować ich programu jako „true crime”, lecz „mystery”. Analizując sprawy wybierano te nieco zakręcone, jak ta dotycząca Wielkiej Stopy, ale te całkowicie poważne, jak zamach na 35. prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego.

„Unsolved mystery” rozwiązywało prawdziwe sprawy

W sumie udało się rozwiązać około 260 spraw, a w trakcie emisji programu 30-40 operatomyrów odbierało telefony od osób, które mogły coś wiedzieć na temat przedstawionej tajemnicy. Dzisiejsi 20- i 30-latkowie przyznają, że ukradkiem za dzieciaka oglądali program, a niektóre tematy faktycznie potrafiły wystraszyć widzów i wpłynąć na ich życie. 21 Laps Entertainment postanowiło więc współpracować z Netfliksem i przygotowało 12 nowych odcinków, z czego pierwszych 6 ukaże się 1 lipca na platformie. Tym razem, jak podkreślają twórcy, technologia pozwoli widzom bardziej uważnie śledzić program, chociażby dzięki opcji zatrzymania odtwarzania, by w wysokiej rozdzielczości móc przeanalizować udostępnione zdjęcie. Aktywna będzie też strona internetowa unsolved.com, gdzie będzie można nawiązać kontakt z twórcami w sprawie zawartości odcinków. Wszystkie starsze odcinki dostępne na YouTube.

Tytuły pierwszych sześciu odcinków to:

Na dachu

13 minut

Dom terroru

Nie wrócił do domu

UFO w Berkshire

Zaginiony świadek

Zwiastun „Niewyjaśnionych tajemnic”