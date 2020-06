Nowe funkcje Netfliksa na smart TV i tablecie. Drobne nowości, ale użyteczne

Pomocny wygaszacz ekranu na Netflix







Podejrzewam, że część z was może sobie nawet nie zdawać sprawy, że Netflix oferuje taką funkcję w swoich aplikacjach na smart TV, ale ona rzeczywiście tam jest. Do niedawna sam nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo faktycznie albo dokonuję wyboru serialu czy filmu ciągle klikając pilotem, albo wyłączam telewizor. Gdy ten pozostanie jednak nieaktywny przez dłuższy czas (około 5 minut), aplikacja Neytfliksa przejdzie w tryb wygaszacza ekranu, na którym będzie prezentować pełnoekranowe plansze z polecanymi tytułami. Do pewnego momentu były to jednak tylko grafiki dotyczące przede wszystkim oryginalnych produkcji Netfliksa, które są szerzej znane. Teraz widnieją na nich różne tytuły, w tym dostępne na licencji.

Nadal rekomendowane w ten sposób są wskazane przez usługę/pracowników treści – nic bowiem nie wskazuje na to, że są to filmy i seriale dobierane na podstawie naszej aktywności i z wykorzystaniem algorytmów. Na moje oko plansze dotyczą ogólnie popularnych materiałów na Netflix. Drugą z nowinek są tutaj zapowiedzi nadchodzących premier, nie tylko już dostępnych na Netflix programów. Jeśli jeden z tytułów dopiero pojawi się na Netflix, to w rogu ekranu obecna będzie odpowiednia adnotacja z datą premiery. Nie jest to wpływająca na interakcję z aplikacją nowość, ale może właśnie w ten sposób serwis zaproponuje wam coś innego do oglądania?

Blokada ekranu w aplikacjach mobilnych Netflix

Blokada ekranu na urządzeniach mobilnych w trakcie odtwarzania wideo w aplikacji Netfliksa była zapowiadana już wcześniej. Część użytkowników informowała o jej dodaniu w wersji na Androida i iOS-a, nie wiedzieć czemu dopiero od niedawna widoczna jest na moim koncie. W każdym razie bardzo szybko przystąpiłem do korzystania z niej i przywykłem do jej dostępności. Jeśli oglądacie seriale lub filmy na Netfliksie w podróży lub innych trudnych warunkach, to doskonale wiecie, jaką irytację powoduje każde tapnięcie w ekran kończące się wyświetleniem przycisków i paska postępu. Czasami nawet przypadkiem dotkniemy ekranu po raz drugi wstrzymując odtwarzanie lub wyświetlając kompletnie niepotrzebne nam w tej chwili menu.

By temu zapobiec możecie skorzystać z blokady ekranu. Przycisk znajduje się w dolnym rzędzie kontrolek w trakcie odtwarzania i po jego naciśnięciu wszystkie inne znikną z ekranu. Pojedyncze dotknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie go i żeby przywrócić interakcję z pozostałymi przyciskami należy go dwukrotnie dotknąć. Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym tapnięciom w ekran, wstrzymywaniu oglądania lub nawet nagłej zmianie języka audio i napisów, co w sytuacjach losowych jest bardziej prawdopodobne, niż mogłoby się wydawać.

Powyższe nowości powinny być widoczne na waszych urządzeniach. Jeśli tak nie jest, upewnijcie się, że korzystacie z najnowszej wersji aplikacji na waszej platformie.