Niepozorny robot, który ogarnie dom za Ciebie. Oto Roborock Qrevo Curv 5A1

Wyposażony w szereg rozwiązań technologicznych, które w dużej mierze działają samodzielnie bez naszego udziału, zapewnia spokój w każdej sytuacji. W materiale znajdziesz opisy sytuacji, które z pewnością i Ciebiekiedyś spotkały, a Roborock Qrevo Curv 5A1 pomógłby Ci wybrnąć z nich w łatwy i szybki sposób.

Co potrafi Roborock Qrevo Curv 5A1?

Ale zanim do nich przejdziemy, skupmy się na kilku aspektach technicznych, które to wszystko umożliwiają. Moc ssąca robota, o nazwie HyperForce, osiąga imponującą wartość 18 500 Pa, co w połączeniu z systemem Dual Anti-Tangle, składającym się ze szczotki głównej DuoDivide i szczotki bocznej FlexiArm Arc, gwarantuje totalną skuteczność w usuwaniu kurzu, włosów i sierści, które robot spotka na swojej drodze. Pojedynczy przejazd wystarczy, by zebrać wszystkie nieczystości, więc oszczędzamy czas i energię elektryczną.

Oprócz odkurzania, Roborock Qrevo Curv 5A1 może od razu zadbać o czystość podłóg mopując je. Technologia Dual Spinning z FlexiArm wykorzystuje dwa obrotowe mopy, które z prędkością 200 obrotów na minutę usuną nawet najtrudniejsze plamy, a 30 poziomów przepływu wody pozwala na precyzyjne dostosowanie intensywności mopowania do rodzaju podłogi. Co więcej, nie ma potrzeby przejmować się przygotowaniem robota do takiego sposobu sprzątania, poniewaz wszystkie te funkcje wspiera wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0, która automatycznie opróżnia zbiornik na kurz, uzupełnia wodę, myje i suszy mopy.

Podczas samego sprzątania nie należy też obawiać się o przedmioty na podłodze - nie ma żadnej potrzeby przygotowywać pomieszczeń pod sprzątaniem, pozbywając się wszystkich, nawet drobnych przeszkód, które mogłyby zakłócić pracę robota lub obniżyć skuteczność sprzątania. System rozpoznawania przeszkód Reactive Tech z użyciem światła strukturalnego zapewnia płynne omijanie obiektów, a łatwa w obsłudze aplikacja Roborock umożliwia personalizację map, gdzie można stworzyć wirtualne bariery i podział pomieszczeń wedle własnego uznania, a także układać harmonogram i tryb sprzątania. Robot pokonuje przeszkody o wysokości do 2 cm, co pozwala mu na swobodne poruszanie się po całym domu i wjeżdżanie na dywany o długim włosiu.

Koniec z brudnymi podłogami - codzienne sprzątanie z Roborock Qrevo Curv 5A1

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której na podłodze rozsypały się okruchy, a sierść ukochanego pupila osadziła się na dywanie - to nasza codzienność. Roborock Qrevo Curv 5A1, dzięki systemowi Dual Anti-Tangle, z łatwością radzi sobie z tym wyzwaniem. Szczotka główna DuoDivide, składająca się z dwóch równoległych wałków, skutecznie zbiera włosy i kurz, a spiralne łopatki kierują zanieczyszczenia do wnętrza odkurzacza. Szczotka boczna i mop FlexiArm Arc dociera do narożników i krawędzi, eliminując martwe punkty, a ulepszone koło wielokierunkowe zapewnia płynne poruszanie się po różnych powierzchniach. Następnie, dzięki ekstremalnej mocy ssania HyperForce 18 500 Pa, robot zbiera nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia z dywanu. Po odkurzaniu, robot automatycznie przechodzi do mopowania. Technologia Dual Spinning z FlexiArm™ sprawia, że dwa obrotowe mopy z prędkością 200 obrotów na minutę usuwają nawet uporczywe plamy po kawie czy soku. Użytkownik ma do dyspozycji 30 poziomów przepływu wody, co pozwala dostosować intensywność mopowania do rodzaju podłogi. Po skończonej pracy robot samoczynnie wraca do stacji dokującej, gdzie stacja opróżnia zbiornik na kurz, myje mopy gorącą wodą, a potem suszy je ciepłym powietrzem, przygotowując robota do następnego sprzątania.

Nadchodzą goście! Co teraz?!

Inne okoliczności, jak przygotowanie domu na przyjęcie gości, także w nagłej sytuacji, to coś, z czym spotkał się każdy z nas i to nie raz. Dzięki aplikacji Roborock, można spersonalizować mapy pomieszczeń, wyznaczyć strefy intensywnego sprzątania w salonie i jadalni, a także ustawić harmonogram, by robot zajął się tym, gdy będziemy jeszcze w drodze z pracy. Przydatna może być też funkcja czyszczenia wzdłuż kierunku podłogi, która zadba o dokładne wyczyszczenie paneli, a technologia Roborock SmartPlan zoptymalizuje proces sprzątania, dostosowując moc i tryb pracy do rodzaju zabrudzeń. Wielofunkcyjna stacja dokująca 3.0 automatycznie opróżni pojemnik na kurz i uzupełni zbiornik na wodę, myjąc mopy gorącą wodą w 75°C, aby zapewnić najwyższy stopień higieny, a system wykrywania zanieczyszczeń zleci robotowi ponowne umycie mocno zabrudzonych powierzchni, byśmy przed pojawieniem się innych osób mogli być pewni, że podłoga będzie czysta i lśniąca. Sama stacja oferuje też samoczyszczenie gorącą wodą oraz suszenie jej podstawy, a także mopów ciepłym powietrzem.

Nagłe wypadki - jak posprzątać szybko i skutecznie?

Niezależnie od tego, czy w naszym domu mieszkają zwierzaki, czy dorasta dziecko,, każdemu zdarzy się nagle nabrudzić, co wymagać będzie szybkości i precyzji sprzątania na najwyższym poziomie. Dzięki funkcji tymczasowego sprzątania w aplikacji Roborock, można szybko wysłać robota na ratunek. Urządzenie z gracją omija przeszkody i/lub wybrane obszary oraz pomieszczenia, więc robot skupi się na sprzątnięciu dokładnie tego miejsca, które tego potrzebuje. Dzięki temu sprzątanie potrwa krócej, a później dzięki systemowi samoczyszczenia stacji gorącą wodą nie trzeba przejmować się nawet czyszczeniem stacji, bo robot zrobi to za nas.

Wymarzone weekendy nareszcie możliwe

Po każdym tygodniu każdy z nas marzy o wolnym weekendzie - chcemy spędzić go na wyjeździe, ze znajomymi albo… w czystym domu, oglądając ulubione seriale czy czytając książki. Wtedy z pomocą przychodzi funkcja planowania sprzątania. Ustawienie harmonogramu w aplikacji pozwala wybierać preferowane strefy i tryby, a o wyznaczonej porze dnia Roborock Qrevo Curv 5A1 zajmie się resztą. Bez obaw, system Dual Anti-Tangle zadba o to, by włosy i sierść nie zaplątały się w szczotkę, a ulepszone koło wielokierunkowe zapewni płynne poruszanie się po różnych powierzchniach. W tym czasie, dzięki funkcji wyświetlania postępów sprzątania w czasie rzeczywistym, można nawet kontrolować przebieg pracy robota.

To wszystko możecie mieć za jedyne 3799 zł. Roborock Qrevo Curv 5A1 to taki pomocnik, który potrafi zebrać każdy okruch, nawet te najmniejsze, i poradzić sobie z sierścią zwierząt, nie plącząc przy tym włosów w szczotkę. Do tego, dzięki obrotowym mopom, usuwa nawet zaschnięte plamy po kawie czy soku. A co najważniejsze, po skończonej pracy wraca do swojej stacji, gdzie sam się czyści i przygotowuje do kolejnego sprzątania

