Niepokojące są głosy twórców, że zapisy z PS4 nie zadziałają na PS5

Chcę wierzyć w to że marketing Sony związany z promowaniem PlayStation 5 nie tyle nie żyje, co ekipa przygotowuje jakąś wielką bombę którą zrzuci na nas w najbliższych dniach / tygodniach. Na tę chwilę mam wrażenie, że w firmie nie dzieje się najlepiej — a co gorsza regularnie pojawiają się informacje, które co najwyżej zniechęcają i pozostawiają niesmak. Ot jak chociażby ta o kosmicznie wysokich cenach gier na PlayStation 5, kłopotliwej kwestii aktualizacji do ulepszonej wersji gry (przynajmniej w niektórych przypadkach), a także ta o… niekompatybilnych zapisach stanów gier. Bo najwyraźniej nie przeniesiemy ich między konsolami.

Przeskok między generacjami konsol potrafi być kłopotliwy, zwłaszcza na konsolach Sony. Dotychczas jednak nie było problemów z przenoszeniem zapisów z PSP do PS3 (dla gier z pierwszego PlayStation), dlatego ze zdziwieniem czytam, że takowe mogą spotkać co najmniej część gier obecnej i przyszłej generacji. Informują o tym twórcy Yakuza: Like a Dragon — jednej z tych gier która w dniu premiery Xbox Series X trafi tam w wersji next-genowej, zaś tego samego dnia zadebiutuje w Europie na PlayStation 4. Wersja z PS5 zaś pojawi się dopiero wiosną przyszłego roku. Na plus zdecydowanie to, że aktualizacja do lepszej wersji na nowym sprzęcie dla posiadaczy tytułu będzie całkowicie darmowa, ale problemem będzie przeniesienie zapisów gry. Jeżeli więc myśleliście o rozpoczęciu zabawy na starszej konsoli i kontynuacji na nowszej, to nic z tego:

To clarify, physical owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can also use the original disc to upgrade to the PS5 version when it releases on March 2, 2021.

Save data will not be transferable between the PS4 and PS5 versions of the game.

— RGG Studio (@RGGStudio) September 28, 2020