Absurd, przekleństwa, skandale. Oto filmy i seriale, które nie boją się przekroczyć granic

Zaznaczam jednak bardzo nieśmiale, że nie jest to produkcja dla wszystkich. Od reszty prezentowanych różni się tym, że dotyka naprawdę „delikatnych” tematów i gdyby można było porównać podejście twórców do nich – to byłoby to co najmniej krojenie chleba za pomocą piły łańcuchowej. Bezkompromisowo.

Wściekłe pięści węża / Sarnie Żniwo (Wściekłe pięści węża 3 pomijam, bo to słabe

Pastisz z kina akcji. Bartosz Walaszek wciela się z we „Wściekniętego Wąża”, który walczy z innymi, osobliwymi postaciami. Sceny walki są zrobione tak, jakby był to projekt na zaliczenie w gimnazjum. Czasami odrobinę lepiej. I to jest właśnie piękne: produkcja robiona na 30 procent, bo po co starać się bardziej. Absurdalne sceny, mnóstwo gagów, wódka gazowana, kultowa scena pościgu i fińska muzyka rozrywkowa. Trudno opisać, co dzieje się w tych filmach, bo to po prostu trzeba zobaczyć. Mówi się, że aby dogłębnie zrozumieć przekaz (którego zasadniczo brak), jaki płynie z tych dzieł kultury – warto być nietrzeźwym. I znawcy tematu sądzą, że wcale nie chodzi o alkohol. Co mogę na ten temat powiedzieć ja? Był taki czas, że scenę „ze stolikiem” potrafiłem przez godzinę zapętlać z kumplem i tarzać się za każdym razem po podłodze. A potem oglądaliśmy mecz Legii.