CES komputerami stoi?

Może to trochę za dużo powiedziane, bo na targach można znaleźć wszystko, od telewizorów, przez smartfony, a kończąc na koncepcyjnych samochodach, które pokazał Mercedes czy… Sony. Nie jest jednak przypadkiem, że jedną z pierwszych konferencji na targach była prezentacja AMD, które pokazało nowe procesory (Ryzen 4000 Mobile) dla notebooków, układy graficzne Radeon oraz najwydajniejszy procesor dla komputerów PC – Threadripper 3990X z 64 rdzeniami.

Nie brakuje też koncepcyjnych rozwiązań, a najciekawsze z nich to chyba składane notebooki. Swój projekt pokazał między innymi Intel, ale to Lenovo jest najbliżej wprowadzenia takiego laptopa na rynek. Lenovo ThinkPad X1 Fold ma trafić do sprzedaży w połowie roku, będzie to tablet z plastikowym ekranem OLED o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 2048×1536 pikseli. W razie potrzeby będzie można go zgiąć na pół i wtedy stanie się namiastką laptopa, tym lepszą, że z dedykowaną, bezprzewodową klawiaturą Bluetooth, którą można schować do środka po złożeniu urządzenia.