InPost Mobile to świetne rozwiązanie dla osób, które wolą korzystać z usług z poziomu aplikacji mobilnej. Pod koniec listopada InPost udostępnił w niej niezwykle przydatną opcję nadawania paczek w Paczkomacie bez naklejania etykiet. Dzięki niej szybko i wygodnie nadacie swoją paczkę w kilku krokach, bez konieczności zaopatrzenia się w drukarkę do wydrukowania etykiety.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

To jest pierwsze w Polsce tak innowacyjne rozwiązanie, czyli wygodna usługa mobilnego nadawania paczek – w trybie 24/7, dla każdego z ponad 5,2 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost. Jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów – oferujemy usługę, która jest w pełni bezetykietowa, a przez to wygodna i szybka. Teraz każdy – gdziekolwiek jest, cokolwiek robi – ma opcję, która pozwoli na nadanie przesyłki w każdym momencie, w każdym miejscu – dzięki nadaniom w aplikacji InPost Mobile.