Nie instaluj aktualizacji Windowsa 11. Psuje przydatną funkcję

Kwietniowa aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 11, oznaczona jako KB5055523, wywołała falę frustracji wśród użytkowników. Choć patch zawiera ważne poprawki bezpieczeństwa i jest obowiązkowy, dla wielu osób jego instalacja kończy się błędami, a nawet poważnymi problemami z logowaniem do systemu. Również niektóre funkcje przestają działać.

Masa błędów i problemy z logowaniem

Wielu użytkowników skarży się na aktualizację KB5055523, która potrafi zatrzymać się na 20% lub 70%, a czasem nawet całkowicie zawiesić system Windows Update. Często pojawiają się błędy o kodach 0x800704ec, 0x80070306 i 0x800f0905, które uniemożliwiają pomyślne zakończenie procesu aktualizacji.

Użytkownicy w Centrum opinii Microsoftu skarżą się, że instalacja dochodzi do 100%, po czym pojawia się komunikat o błędzie. Co gorsza, Microsoft do tej pory nie wydał oficjalnej poprawki, choć potwierdzono, że firma bada problem.

Rozwiązaniem tymczasowym może być ręczne pobranie aktualizacji KB5055523 ze strony Microsoft Update Catalog i próba instalacji offline. Jeśli nawet to nie działa, użytkownicy są zmuszeni do skorzystania z narzędzia Update Assistant, które pozwala na odświeżenie systemu bez utraty danych.

Jednym z najbardziej uciążliwych skutków aktualizacji KB5055523 jest niedziałające Windows Hello, czyli system rozpoznawania twarzy używany do logowania. Problem dotyka głównie użytkowników, którzy korzystają z funkcji prywatności pozwalającej na wyłączenie kamery RGB, przy zachowaniu działania sensora podczerwieni.

Dotychczas możliwe było korzystanie z rozpoznawania twarzy, nawet jeśli główna soczewka kamery była zakryta. Po instalacji aktualizacji ta opcja przestaje działać – Windows Hello nie rozpoznaje użytkownika, mimo że kamera IR działa prawidłowo.

Grafika: depositphotos