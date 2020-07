Świetny kwartał, ale słabe prognozy

Pod względem finansowym drugi kwartał 2020 roku dla Netfliksa był świetny. Ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że prace nad nowymi produkcjami zostały wstrzymane, więc koszty spadły, a liczba abonentów i przychody rosły. W sumie na koniec czerwca 2020 roku Netlix miał niemal 193 mln abonentów, notując wzrost o 10 mln w samym 2. kwartale i o 25,8 mln w pierwszym półroczu 2020 roku. W całym 2019 roku przybyło 28 mln abonentów, więc postęp jest widoczny. Niestety dla spółki, prognozy na 3. kwartał są znacznie gorsze, liczba klientów ma wzrosnąć zaledwie o 2,5 mln, czyli wyraźnie mniej.

Będzie miała na to wpływ mniejsza liczba premier nowych produkcji, z powodu koronawirusa większość planowanych na ten rok premier przesunęła się na 4. kwartał 2020. Ta informacja nie spodobała się akcjonariuszom. Akcje w handlu posesyjnym spadały nawet o 10%. Dzisiaj rynek otworzył się ponad 6% na minusie, a od szczytu z środy akcje potaniały już o 14%. Nie zmienia to jednak faktu, że Netflix nadal jest wyceniany drożej niż Disney (216 vs 213 mld USD) i może pochwalić się zdrowymi fundamentami.

Na kluczowym dla spółki rynku obejmującym USA i Kanadę liczba abonentów wzrosłą już do 72,9 mln, podobnie jak średni przychód z każdego użytkownika, który wynosi już 13,25 USD. W rezultacie aż 2,84 mld USD z 6,33 mld USD całego przychody pochodzi właśnie z tego rynku. Na drugim miejscu jest region EMEA obejmujący Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę, gdzie liczba abonentów to już 61,5 mln, a przychody sięgają 1,89 mld USD. W Ameryce Południowej i Środkowej Netflix ma 36 mln klientów, a w Azji 22,5 mln.

Coraz większe wydatki, ale i lepsze wyniki

W pierwszej połowie 2020 roku Netflix wydał ponad 9,7 mld USD przy przychodach blisko 12 mld USD. Większość tych kosztów (7,2 mld USD) dotyczy produkcji filmów i seriali, reszta to wydatki na marketing, rozwój technologii oraz administracyjne. Firma ma jednak spore zadłużenie, to aż 15 mld USD, od których trzeba płacić odsetki, dlatego zysk netto za pierwsze pół roku to tylko 1,4 mld USD.