Fatalne tłumaczenia filmów i seriali na Netflixie to dopiero początek. Okazuje się że może być jeszcze gorzej

Czy Netflix nie ma żadnej kontroli jakości?

Z ciekawości od początku do końca program oglądałem z polskimi napisami — i nie było odcinka, by nie roiło się od byków. Jak się szybko okazało — w innych kulinarnych programach sprawy nie mają się wcale lepiej. Ale to że autorzy tłumaczeń zrobili błędy przez które wiele elementów widzianych na ekranie nie miało sensu to jedno, ale zupełnie inną kwestią pozostaje sprawa kontroli jakości. Doskonale rozumiem że każdego tygodnia pojawia się (aż za dużo) godzin nowych treści do obejrzenia, ale mam wrażenie, że nawet fanowskie napisy przed laty udostępniane za darmo w sieci były lepszej jakości niż to, za co tłumacze netflixowych materiałów biorą pieniądze. Ale najwyraźniej użytkownikom to specjalnie nie przeszkadza, bo w temacie awantur brak. Może kiedyś się zaczną — i wtedy Netflix zadba nie tylko o kontrolę jakości, ale także zapewnienie tłumaczom dostępu do materiałów nad którymi pracują. A póki co — wracam do angielskich napisów ;-).

* po wpisaniu jego imienia i nazwiska Google podpowiedziało mi, że jest tłumaczeniowym wolnym strzelcem.