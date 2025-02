Polacy na celowniku oszustów. Uważaj na takie wiadomości

Zespół CERT Orange wydał ważny komunikat, z którego wynika, że oszuści uruchomili kampanię phishingową powołującą się na nieistniejącą loterię organizowaną przez Allegro. Ofiary otrzymują SMS-y lub e-maile informujące o rzekomej wygranej. A nagrody są atrakcyjne – to m.in. karty podarunkowe czy kupony na zakupy na Allegro na atrakcyjne kwoty, takie jak 2750 zł. Wiadomości te zawierają linki prowadzące do fałszywych stron internetowych, które imitują witrynę Allegro. Cel oszustów jest jeden – wyłudzenie danych osobowych, numerów kart płatniczych lub innych informacji umożliwiających kradzież środków finansowych. CERT Orange ostrzega wszystkich:

Nie klikaj w podejrzane linki: Fałszywe strony mogą wyglądać bardzo wiarygodnie, ale ich celem jest wyłudzenie danych. Nie podawaj danych osobowych ani finansowych: Oszuści mogą wykorzystać te informacje do kradzieży pieniędzy lub tożsamości. Sprawdzaj źródło wiadomości: Allegro nie organizuje takich loterii ani nie wysyła wiadomości z linkami do niezaufanych stron. Zgłaszaj podejrzane wiadomości: Prześlij je do CERT Orange Polska pod numer 508 700 900.

Gratulujemy wygrania karty podarunkowej o wartości 2750 zł w wyniku przeprowadzonej przez nas ankiety wśród klientów Allegro. Z przyjemnością nagrodzimy Cię za udział i docenimy Twoją opinię. Możesz użyć tej karty podarunkowej, jak chcesz! Kliknij tutaj, aby otrzymać pieniądze.

– wiadomości o takiej treści są przesyłane drogą SMS-ową. Link w niej zamieszczony prowadzi do strony internetowej, w której proszeni jesteśmy o wskazanie konkretnego banku, podanie danych logowania, a nawet numeru karty płatniczej. To wystarczy, by oszuści weszli w posiadanie wszystkich niezbędnych informacji do wyczyszczenia rachunku bankowego. W żadnym wypadku nie można ulec namowom i obietnicom łatwego zysku.

Zespół CERT Orange przypomina także i mocno podkreśla, że jeśli organizowane są prawdziwe promocje czy konkursy przez Allegro, to są one komunikowane wyłącznie przez oficjalne kanały firmy i nigdy nie wymagają podania danych w podejrzanych formularzach online. Zachowanie czujności i ignorowanie takich wiadomości to klucz do uniknięcia oszustwa.

Widzisz zagrożenia w sieci? Zgłaszaj je. Najprościej w mObywatelu

Chciałbyś zgłosić tego typu fałszywe wiadomości lub inne treści, które uważasz za szkodliwe? Nie ma problemu. Najłatwiej będzie to zrobić w aplikacji mObywatel, która kilka miesięcy temu doczekała się nowej funkcjonalności – "Bezpiecznie w sieci". Jej zadaniem jest zwiększenie naszej świadomości na zagrożenia w sieci i umożliwienie zgłaszania incydentów bezpośrednio do CERT prowadzącego działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu w Polsce. Uproszczony kontakt z CERT sprowadza się do kilku opcji w aplikacji, które pozwalają zgłaszać:

Złośliwe strony internetowe

Podejrzane wiadomości SMS

Podejrzane wiadomości e-mail

Oszustwo

Inne zdarzenia

W sekcji "Bezpiecznie w sieci" znajduje się także stale rozbudowywana Baza wiedzy, w której zamieszczono porady, ostrzeżenia i ważne komunikaty przygotowane przez CERT Polska. Choć na ten moment nie ma tam zbyt wielu wpisów, warto do niej zaglądać. Warto też aktywować powiadomienia, dzięki którym użytkownik informowany jest na temat potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Ostatnio w ten sposób przestrzegano przed fałszywymi reklamami samej aplikacji mObywatel. Kliknięcie w reklamę mogło doprowadzić do nieświadomego udostępnienia wrażliwych danych osobowych, a także pieniędzy.