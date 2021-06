Netflix zapowiada animowaną ekranizacji najlepszej odsłony Far Cry

Netflix jest ostatnio na fali w kwestii przenoszenia historii znanych z gier na ekran telewizorów, że o zamawianiu kolejnych anime nawet nie wspomnę. Zapowiedź goni zapowiedź, a teraz do zestawu dołącza kolejna — Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, który oparty będzie na historii znanej z uwielbianej serii Ubisoftu: Far Cry.

Dodatek do Far Cry 3 w formie anime. Netflix zapowiada Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Far Cry to uwielbiana seria strzelanin pierwszoosobowych, której początki przypadają na rok 2004. Historia którą będziemy śledzić w Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, bo tak zatytułowany będzie nadchodzący projekt, to sześcioodcinkowa seria bazująca na samodzielnym dodatku do Far Cry 3, o podtytule Blood Dragon. Za jego produkcję odpowiedzialne będzie studio Bobbypills, producentami zaś będą Hélène Juguet, Hugo Revon oraz Gérard Guillemot. Pod kątem artystycznym stery przejmie Adi Shankar, którego netfliksową Castlevanie pokochali widzowie na całym świecie.

Netflix and @Ubisoft are developing a brand new Far Cry animated series. #GeekedWeek pic.twitter.com/BX4FkS9v5r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Nie ukrywam, że dodatek do Far Cry 3 był — w mojej opinii — najfajniejszą historią w całej serii. Odpowiadała mi zarówno jego estetyka, jak i sam klimat. Jeżeli uda się je przenieść także na ekrany w równie dobrej formie, to jestem przekonany, że Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix okaże się ogromnym hitem. Na tę chwilę jednak nie znamy żadnych szczegółów związanych z premierą — prawdopodobnie przyjdzie nam na nią poczekać co najmniej do przyszłego roku. No ale jest na co czekać!