Jeśli kojarzycie to nazwisko, z pewnością znacie Wielką Genealogię z 920 tys. nazwisk polskich elit zebranych w jednym zbiorze. Autor serwisu Wielcy.pl odpowiada też za Genealogię Potomków Sejmu Wielkiego oraz papierowe wydanie Elity Rzeczypospolitej - 20-tomowego (z planowanych 35 tomów) zbioru, w którym przedstawiono "kilkaset rodzin obdarzonych największym prestiżem w ostatnich latach niepodległości Rzeczypospolitej: których ojca lub brata wybrano do Sejmu w latach 1788 lub 1790 i te, których ojciec lub brat sprawował wtedy urząd senatorski biorąc udział w obradach Sejmu Wielkiego".

Nekrologia. Dr Minakowski z nowym projektem

Dr Marek Jerzy Minakowski powraca z nowym projektem, nad którym pracował dwa lata. To Nekrologia Minakowskiego zawierająca informacje pochodzące z przejrzanych 460 tys nekrologów. Autor podaje, że informacje pochodzą z prasy od lutego 1845 do września 1939 r. Spisał on imiona, nazwiska, daty i miejsca, informacje o rodzinie, zawodzie i pozycji społecznej. Pomogło to stworzyć 205 tys stron o ludziach, których śmierć została odnotowana w gazetach w latach 1845-1939.

Można powiedzieć, że to zdjęcie rodzinne „klasy drukowanej” czyli górnych warstw polskiego społeczeństwa, obejmujących inteligencję, urzędników, zamożną szlachtę i przedsiębiorców. Wszystkich, którzy z rodziną i przyjaciółmi komunikowali się za pośrednictwem wielkomiejskich gazet.

- podaje dr Minakowski w najnowszym wpisie na swoim blogu Genealogia i Internet, gdzie wyjaśnia sposób pozyskiwania informacji i ich prezentowanie na stronach Nekrologii. A w niej znajdziemy opublikowane nekrologi (wraz ze skanami), dane osobowe oraz powiązania rodzinne wraz z linkami do poszczególnych nekrologów. Wyszukiwarka pozwala na odszukiwanie osób nie tylko po ich imionach i nazwiskach, ale także z uwzględnieniem różnych słów kluczowych. Te zostały wyciągnięte częściowo ręcznie (przepisane), częściowo mechanicznie (OCR). Pozyskane przy pomocy OCR słowa wymagają korekty, dlatego dalsza praca wymaga wsparcia użytkowników.

Wpisy w Nekrologii Minakowskiego pochodzą przede wszystkim z następujących tytułów:

"Kurier Warszawski" 1845-1939

"Dziennik Poznański" 1859-1939 (całość)

"Czas" [krakowski] 1848-1939 (całość)

"Słowo" [wileńskie] 1922-1939 (całość)

"Ilustrowany Kurier Codzienny" [Kraków] 1910-1939 (całość)

"Dziennik Kijowski" 1906-1918 (ostatnie lata z lukami)

Nekrologia Minakowskiego już dostępna. Jak z niej korzystać?

Jednak dostęp do Nekrologi Minakowskiego nie jest taki łatwy, jak można było się tego spodziewać. By korzystać z całej bazy nekrologów wymagane jest posiadanie płatnego konta. Logując się do serwisu otrzymujemy informację o limicie stron do obejrzenia wynoszącym 0. By móc przeglądać wpisy umieszczone na stronie wymagane jest uiszczenie opłaty.

Dostęp o informacjach o 10 osobach można uzyskać za jednorazową wpłatę 48 zł. 1000 artykułów o 1000 zmarłych osobach to koszt 480 zł. Autor Nekrologów Minakowskiego oferuje też "odblokowanie" dostępu dla wszystkich zainteresowanych, o ile ktoś zostanie "patronem" konkretnego wpisu. Wtedy jest on publicznie widoczny dla każdego, a wpis jest opatrywany specjalnym komunikatem informującym o jego "sponsorze".

Dostęp do Nekrologi Minakowskiego jest płatny osobno i nie jest połączony z dostępem do Wielkiej genealogia Minakowskiego. To ponad ponad 920 tys. osób z elit polskich od czasów Piasta Kołodzieja do czasów obecnych. Abonament roczny kosztujący 49 zł lub dożywotni, za 250 zł, obejmuje kompletne Herbarze Adama Bonieckiego i Kaspra Niesieckiego w postaci tekstowej z wyszukiwarką.