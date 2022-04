Outdooractive - jak dla mnie najlepsza nawigacja dla rowerów

W międzyczasie korzystałem też z Google Mapy, ale zawsze wracałem do innych aplikacji, między innymi z tego względu, że Mapy Google nie były zbyt dokładne i wygodne przy planowaniu tras, priorytetem było jak najszybsze jej pokonanie, pomijały ścieżki rowerowe czy nie pozwalały na export czy import GPX.

Z kolei ostatnia moja aplikacja Relieve sprawdzała się tylko przy rejestrowaniu przebytej trasy czy podglądzie bieżących statystyk na żywo, a na koniec umożliwiała nagranie filmiku z przebytej trasy. Stąd moje dalsze poszukiwania aplikacji, w której będę mógł też wygodnie zaplanować zróżnicowaną trasę od punktu startu i powrotu do niego - czy to do domu czy zaparkowanego auta, na przykład pod Puszczą Kampinoską. W efekcie znalazłem znakomitą aplikację Outdooractive.

Planowanie trasy rowerowej z Outdooractive

Outdooractive znakomicie sprawdza się przy planowaniu tras. Możemy tu zdefiniować niezliczoną liczbę punktów pośrednich, wpisując ich lokalizację jeśli dokładnie wiemy gdzie i jak chcemy jechać, a w przypadku gdy lubimy być zaskakiwani, możemy dowolnie wskazywać je losowo bezpośrednio na mapie, a aplikacja zdefiniuje według nich najbardziej optymalną trasę przejazdu.

To dużo wygodniejsze planowanie niż na mapach Google. Definiujemy punkt startowy i końcowy w linii prostej, a później naciskając różne punkty na mapie, możemy zdefiniować tak trasę, by zrobić z niej zwyczajne okrążenie i wrócić do punktu startowego inną trasą.

Natomiast jeśli chcemy skorzystać już ze sprawdzonych tras, możemy wyszukać je z dostępnych w bazie, zapisanych już przez innych użytkowników tej aplikacji. Wystarczy taką mapę trasy uruchomić i albo odpalić od razu z jej poziomu nawigację, albo zapisać na naszym koncie do późniejszej realizacji. Przy każdej trasie jest też opcja eksportu GPX.

Nawigacja z zaplanowanych tras rowerowych

Wszystkie trasy zapisują się na naszym profilu. Są tu trasy już przejechane, zaplanowane czy skopiowane z bazy. Każdą z nich możemy uruchomić jako nawigację i rozpocząć przejazd.

Podczas jazdy, jesteśmy dokładnie informowani o zmianach kierunku, przejechaniu z jednej ścieżki rowerowej na drugą, przeszkodach takich jak mosty czy tunele z informacją, w którym miejscu ją najlepiej pokonać.

Co ważne dla jeżdżących w większych miastach, nawigacja skupia się na prowadzeniu przede wszystkim po ścieżkach rowerowych i wybieraniu tych najbardziej właściwych oraz optymalnych dla zaplanowanej trasy. To niby banał, ale ma czasem duże znaczenie.

Na jednej z tras poprowadzony zostałem wzdłuż dużej ruchliwej ulicy, po obu jej stronach rozciągała się ścieżka rowerowa, pojechałem więc tą najbliższą, bez przejeżdżania na drugą stronę. Aplikacja informowała mnie, że zboczyłem z trasy, ale na mapie widziałem, że i tak w końcu dotrę do tego samego punktu.

Na jej końcu okazało się jednak, że nie ma przejazdu, by kontynuować ją dalej według zaplanowanej trasy i musiałem się wracać kawałek. Przejechałem ją jeszcze raz, już według nawigacji i bez problemu i zawracania mogłem ją dalej kontynuować.

Importowanie i eksportowanie tras GPX

Jeśli macie gdzieś zapisane swoje trasy z innej aplikacji, możecie je przesłać na swój telefon, Outdooractive je zaimportuje i zapisze w Waszych trasach na koncie w aplikacji. Podobnie w drugą stronę, możecie je eksportować do innych aplikacji czy wysyłać znajomym.

Całość działa znakomicie, nawet w darmowej wersji. Co prawda za każdym razem po uruchomieniu aplikacji zachęcani jesteśmy do wykupienia płatnej opcji, ale po zamknięciu tego okna, już bez dalszych utrudnień, możemy korzystać z wystarczających dla większości użytkowników funkcjonalności w tej nawigacji.

Aplikację Outdooractive możecie bezpłatnie pobrać z Google Play i App Store - testowałem tylko wersję na iPhone, nie wiem jak się sprawuje na Androidach.