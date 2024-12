Awaryjna misja na Księżycu? NASA szuka sposobu

Nie jest żadną tajemnicą to, że największe agencje kosmiczne w tym NASA i CNSA dążą do ambitnych celów względem Marsa i Księżyca. Najpierw na Srebrnym Globie, a w przyszłych dekadach pewnie i na Marsie powstaną specjalne stacje badawcze, w których będą stacjonować astronauci. Eksploracja kosmosu to ryzykowne przedsięwzięcie, zwłaszcza gdy w misjach biorą udział ludzie. NASA, która od zawsze stawia na bezpieczeństwo swoich astronautów, intensywnie przygotowuje się do programu Artemis – ambitnego projektu powrotu człowieka na Księżyc. Jednym z potencjalnych zagrożeń jest sytuacja, w której astronauta stanie się niezdolny do poruszania się i powrotu do lądownika.

NASA szykuje się na misje ratunkowe

Niedawno NASA ogłosiła konkurs „South Pole Safety: Designing the NASA Lunar Rescue System”. Uczestnicy mają czas na przesłanie swoich propozycji do 23 stycznia 2025 roku. Główna nagroda wynosi 20 tysięcy dolarów, a całkowita pula nagród to 45 tysięcy dolarów, które zostaną podzielone między co najmniej trzech zwycięzców.

Zadanie polega na zaprojektowaniu systemu zdolnego do transportu w pełni ubranego w skafander astronauty na odległość co najmniej dwóch kilometrów po 20-stopniowym nachyleniu terenu, bez użycia pojazdu. System musi działać w ekstremalnych warunkach południowego bieguna Księżyca, gdzie temperatury wahają się od 54°C w pełnym słońcu do -203°C w nocy.

Uczestnicy muszą wziąć również pod uwagę to, że astronauta w nowym skafandrze Axiom Extravehicular Mobility Suit waży na Ziemi około 343 kg, jednak dzięki mniejszej grawitacji Księżyca odczuwalna waga spada do około 57 kg. Mimo to przenoszenie takiego ciężaru przez drugiego astronautę w podobnym skafandrze jest praktycznie niemożliwe. Właśnie dlatego NASA liczy na innowacyjne pomysły wykorzystujące technologie do realizacji tego zadania.

Grafika: NASA