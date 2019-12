Nareszcie doceniłem konkurencję Netflixa, która ma mi dużo więcej do zaoferowania

Nowi ulubieńcy mogliby jednak być lepsi technicznie, bo korzystanie z nich jest naprawdę irytujące

I choć biblioteki zarówno Apple TV+ jak i HBO Go są doskonałe, tak korzystanie z nich… niezależnie od platformy jest bolesne. I bez znaczenia czy mowa o komputerze czy telewizorze — ich obsługa jest po prostu irytująca. Do platformy HBO podchodzę głównie z Chromecastem, bo mimo wszystko wygodniej mi znaleźć treści na smartfonie, niż TV. Z Apple nie mam za dużego wyboru, tam sięgam po AirPlay — i na mobile… no działa, chociaż daleko mu do ideału. Aplikacja na macOS jest nieśmiesznym żartem: koszmarny interfejs, potrafi automatycznie wyłączyć odcinek po zmianie ekranu — o tym że nie zapamiętuje miejsca gdzie skończyliśmy oglądać nawet nie wspomnę. Ale trzeba Apple przyznać, że z porównaniem do HBO Go — niezależnie od platformy treści wyglądają przepięknie. Telewizor 4K nabiera z nią sensu.

Netflix pod względem technicznym wyprzedził konkurencję o lata świetlne. Przyzwyczaił nas do wygodnych aplikacji, pomijania czołówek, automatycznego odtwarzania kolejnego odcinka i innych udogodnień. Ale co mi po tym, skoro nie ważne co tam ostatnio włączam… wyłączam po kilkunastu minutach? Mam nawet wrażenie, że czasem dłużej przeglądam ich bazę i wybieram treści, niż faktycznie je później oglądam.