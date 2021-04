Smartfona napędza Snapdragon 720G czyli ten sam układ, co w mniejszym, tańszym A52. Czy to źle? Nie, ale znów niewiele zyskujemy decydując się na wyższy model. Do tego 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane, które można rozbudować kartami microSD. Taka konfiguracja w żadnym wypadku nie sprawi, że Galaxy A72 będzie królem wydajności, ale do codziennego użytkowania w zupełności wystarczy. Smartfon działał płynnie, poza pojedynczymi przypadkami się nie przycinał i nie sprawiał wrażenia ociężałego. Jeśli jednak planujecie przesiadkę z ubiegłorocznego modelu ze Snapdragonem 730, bo liczycie na wyższą wydajność, to będziecie rozczarowani GeekBench jasno daje doi zrozumienia, że wynik w teście single-core różni się marginalnie, a w multi-core nowszy Galaxy A72 wręcz przegrywa.

Po lewej stronie Galaxy A72, po prawej ubiegłoroczny Galaxy A71: