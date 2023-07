Netflix sierpień 2023 - nowości. Pełna lista premier

Nowe seriale i filmy na Netflix sierpień 2023

Jeśli oglądaliście "Lekomanię" ("Dopesick") na Disney+, jeden z lepszych seriali Hulu, to mam dla Was dobre wieści. Netflix postanowił opowiedzieć podobną historię w nowej produkcji z Matthew Broderickem i Uzo Adubą w rolach głównach. Ponownie tematem jest kryzys opioidowy w USA, który spowodowany był przez wynalezienie oksykodonu. Zwiastun "Zabić ból" obiecuje mocne widowisko, a za sprawą Netfliksa sprawa może dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców, aniżeli udało się to wspomnianemu na wstępie serialowi. Przy okazji wspomnę, że na początku sierpnia dodana zostanie 2. część 2. sezonu "Prawnika z Lincolna", więc nareszcie zobaczymy finał serii zapoczątkowanej w lipcu.

Gal Gadot postanowiła odpocząć od hollywoodzkich produkcji trafiających na kinowe ekrany i wybrała rolę w "Misja Stone" dla Netfliksa. To czysty akcyjniak ze sporą dawką humoru oraz świetną obsadą. W filmie wystąpili także Jamie Dornan, Sophie Okonedo i Matthias Schweighöfer. Reżyserią zajął się Tom Harper, który pracował przy "Peaky Blinders", "Synu" oraz "The Aeronauts". Z filmowych nowości warto także wymienić "Soulcatchera", czyli polski film akcji Daniela Markowicza z Piotrem Witkowskim w roli głównej. W filmie najemnik wynajęty do zatrzymania broni, która przekształca ludzi w bezwzględnych zabójców, rozpoczyna krwawą vendettę, po tym, gdy jego brat staje się jedną z ofiar tego urządzenia.

Nowe dokumenty Netfliksa - sierpień 2023

Wśród nowości nie zabraknie dokumentów. Platforma zapowiedziała "Depp kontra Heard" - czyli materiał opowiadający o sprawie sądowej pomiędzy dwójką znanych aktorów. Rozprawa była transmitowana na cały świat i komentowana w czasie rzeczywistym, zaś jej wynik był dla jednych szokiem, dla innych przykładem sprawiedliwości. W dokumencie pojawią się zeznania obydwu stron, by to widzowie mogli samodzielnie ocenić sprawę.

"Sportowe opowieści" powracają teraz z trzecią częścią składającą się z czterech historii. Te nowe opowieści odkrywają tajemnice różnorodnego i ekscytującego świata sportu, obejmującego takie dziedziny jak boks, piłka nożna i skandale dopingowe. Co najważniejsze, te historie wychodzą poza to, co można znaleźć w nagłówkach gazet, podważając oficjalne narracje i przedstawiając wydarzenia z zupełnie nowej perspektywy.

Pojawi się także "Nigdy dosyć. Mark Cavendish" zawierający ekskluzywne wywiady z Markiem, jego żoną Petą, kolegami z zespołu i trenerami, które przedstawiają wspaniałą historię wielkiego sportowca. Obejmuje ona jego wzloty, upadki i powrót do światowej czołówki. Mark jest uznawany za najbardziej zawziętego, skutecznego i fascynującego kolarza wszech czasów. Z oryginalnych serii uwagę zwraca na siebie "Zombieverse". Akcja toczy się w Seulu, gdzie miasto zostało opanowane przez zombiaki, a grupa uczestników musi stawić czoła tej niebezpiecznej sytuacji i współpracować, aby przeżyć.

Pełna lista nowości - Netflix sierpień 2023