Zjecie mnie. Ale rynek smartfonowy nigdy nie był ciekawszy niż teraz

Galaxy Fold rozwiązał wręcz worek z ciekawymi konstrukcjami, a największą niespodzianką według mnie jest… właśnie Motorola RAZR nowej generacji. Połączenie „telefonu z klapką” oraz technologii giętkiego wyświetlacza – zagranie na nostalgii było jak najbardziej zasadne i skuteczne. O to właśnie chodziło – zresztą „clamshell” na nową modłę jest bardzo pożądany wśród osób, które lubią duże wyświetlacze, ale nie rozepchane kieszenie. A do tego niestety sprowadzają się nowoczesne smartfony, mimo całkiem korzystnego stosunku wielkości wyświetlacza do powierzchni frontu urządzenia.

Ten rok był ciekawy, kolejny będzie jeszcze lepszy

I tutaj nieśmiało spoglądam na Samsunga, który na pewno nie powiedział ostatniego słowa w kontekście „składaków”. To przesądzone, że pojawią się kolejne sprzęty kontynuujące tę ideę – być może „drugi” Fold będzie prezentował zupełnie inne podejście do ekranu, który można złożyć. W dalszym ciągu będzie to urządzenie drogie, nieprzeznaczone dla mainstreamowego klienta. Ale poczekajmy jeszcze kilka lat – może się okazać, że standardem wśród flagowców okaże się być właśnie „giętkość” wyświetlacza i możliwość jego złożenia.