Twórcy AnTuTu, czyli popularnego narzędzia do sprawdzania wydajności smartfonów, przygotowali ranking specyfikacji smartfonów z Androidem za IV kwartał 2019 roku. To jedna z nielicznych opcji na sprawdzenie, z jakich urządzeń i z jakich wersji Androida korzystają teraz użytkownicy tego najpopularniejszego mobilnego systemu na świecie.

Wersja Nazwa Udział 2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 0.3% 4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 0.3% 4.1.x Jelly Bean 1.2% 4.2.x 1.5% 4.3 0.5% 4.4 KitKat 6.9% 5.0 Lollipop 3.0% 5.1 11.5% 6.0 Marshmallow 16.9% 7.0 Nougat 11.4% 7.1 7.8% 8.0 Oreo 12.9% 8.1 15.4% 9 Pie 10.4%

Google przestało się chwalić statystykami używanych przez smartfony kolejnych wersji Androida, ostatnie dane pochodzą z maja 2019 roku. Jeszcze po wakacjach ubiegłego roku Google podało tylko, że Android 9.0 zainstalowany jest bodajże na około 20% urządzeń i potem już cisza w temacie.

Jak to się ma do danych AnTuTu? Na początek musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie – nie wszyscy użytkownicy Androida używają AnTuTu, a ci co używają takich benchmarków, to raczej zaawansowani użytkownicy smartfonów, więc w większości sami zadbali o najnowszą wersję Androida, jeśli nie zrobił to za nich producent czy operator.

Widać to wyraźnie w danych odnoszących się do używanych przez nich wersji Androida, aż 73,4% korzysta z Androida 9.0, a najnowszą odsłonę numer 10 ma zainstalowanych 11,9%. Tak więc, to spora przepaść pomiędzy danymi Google sprzed prawie roku, kiedy to 10% udziałem mógł się pochwalić Android Pie.

Wiemy więc już, jacy to użytkownicy, sprawdźmy więc teraz jakie specyfikacje wybierali najczęściej. Jeśli chodzi o wielkość ekranu, królują tu ekrany powyżej 6 cali, najpopularniejsze są tu 6,0, 6,3 i 6,4, które razem odpowiadają za 50% smartfonów użytkowników AnTuTu. Ekrany poniżej 6 cali to już śladowe ilości, najpopularniejszą reprezentację stanowi tu ekran 5,5 cala – 6,9%.

Również prawie połowa smartfonów z Androidem odpowiada za dwie największe rozdzielczości ekranów, 38,1% – 1080×2340 i 9,1% – 1080×1920.

Jaki procesor? Tu niekwestionowanym już liderem jest Qualcomm Snapdragon z udziałem na poziomie 59,3%, na dalszych miejscach mamy Samsung Exynos – 16,6%, HiSilicon Kirin – 14% i MediaTek – 9%.

Przy liczbie rdzeni nie będzie dłuższej historii, 94,3% urządzeń z Androidem wyposażonych jest w osmiordzeniowy procesor, czterordzeniowe stanowią już tylko 4,9% udziału.

Spójrzmy jeszcze na najpopularniejsze wielkości pamięci RAM, najwięcej jest z 6 GB pamięci – 35,4% i 4 GB – 32,3%, czyli razem odpowiadają za prawie 70% smartfonów z Androidem. Jednak sporo jest też z 8 GB – 13,3% i 3 GB – 11,9%.

Na koniec postały nam jeszcze dane odnoszące się do pamięci wbudowanej, tutaj najpopularniejszą pojemnością jest 64 GB – 38,4%, ale blisko jest już dwa razy większa 128 GB z odziałem 35,1%. Powyżej 10% udziału ma jeszcze pojemność 32 GB – 15,1%.

Źródło: AnTuTu.