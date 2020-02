Netflix się zmienia. Wiemy o nim coraz więcej

Jeszcze 2-3 lata temu Netflix nie dzielił się (prawie) żadnymi liczbami, statystykami i rankingami. Nie mówię tu oczywiście o sumarycznej liczbie subskrybentów i innych danych, które znajdują się w liście do udziałowców każdego kwartału, ale o statystykach oglądalności danych tytułów czy popularności serwisu w każdym z krajów. Ten ostatni wskaźnik pozostaje tajemnicą, choć ostatnio mieliśmy szansę poznać dokładniejszy rozkład subskrybentów w konkretnych regionach, zaś Netflix od pewnego czasu publikuje statystyki oglądalności wybranych seriali i filmów w wybranym okresie od premiery.

Czasem Netflix dzieli się też rankingiem najpopularniejszych tytułów w danym kraju (my wiedzieliśmy co najlepiej oglądało się w 2019 w Polsce), ale są to pewnego rodzaju podsumowania, o których istnieniu zwykli widzowie zazwyczaj nie mają zielonego pojęcia. Netflix przesyła nam te dane, a my je publikujemy oraz komentujemy, ale użytkownicy platformy dostępu do takich zestawień w ramach serwisu VOD do tej pory nie mieli.

Najpopularniejsze w Polsce seriale i filmy na Netflix

Listy TOP 10 aktualizowane codziennie(!)

Od dzisiaj Netflix będzie informować, jakie seriale i filmy cieszą się największą popularnością w danym kraju, a takie zestawienie TOP 10 będzie aktualizowane codziennie. Z łatwością będzie można więc ocenić, czy niektóre nowości przebijają się do świadomości widzów i jak długo będą cieszyć się zainteresowaniem użytkowników. By dotrzeć do tych zestawień wystarczy, że odwiedzicie kategorię „Seriale i programy” lub „Filmy”. Ranking nie znajduje się na szczycie strony, musicie ją trochę przewinąć, aż natraficie na rząd zatytułowany „Top 10 wśród seriali w Polsce dzisiaj” lub „Top 10 wśród filmów w Polsce dzisiaj”.

W tej chwili w Polsce najpopularniejszym serialem jest „Narcos. Meksyk”, a zanim uplasowały się „Locke & Key”, „Psia Akademia”, „Miłość jest ślepa” oraz „Wikingowie”. W dalszej kolejności zobaczycie „Dom z papieru”, „Niemowlęta”, „The Stranger”, „Sex Education”. Pierwszą dziesiątkę zamyka „Wiedźmin”.

W przypadku filmów aktualna kolejność jest następująca: „Jego ostatnie życzenie”, „Isi i Ossi”, „Juliusz”, „Ocean’s 8”, „Plan B”, „Do wszystkich chłopców. P.S. Wciąż cię kocham”, „Piłsudski”, „Fanatyk”, „Kobiety Mafii 2”, a topową dziesiątkę zamyka „Kobieta sukcesu”. Nikomu nie zaszkodzi obejrzeć od czasu do czasu coś lekkiego, ale jestem (trochę) zdziwiony tak wysokimi pozycjami niektórych polskich filmów, podczas gdy w katalogu można znaleźć sporo ciekawych filmów do obejrzenia…

Polskie filmy rządzą na polskim Netfliksie

Jak na dłoni widać, że polscy widzowie cały czas preferują lokalne produkcje – 6 na 10 najpopularniejszych filmów to polskie tytuły. Z zaciekawieniem będę śledził ten ranking w kolejnych dniach, by zaobserwować, czy i jak zmieniają się trendy na polskim Netfliksie. Serwis na pewno zadowolony jest z podjętych w ostatnim czasie decyzji o zwiększeniu oferty z polskimi filmami i niewykluczone, że będzie to miało wpływ na decyzje związane z serialami.

Polskich produkcji w tej kategorii nie znajdziemy zbyt wielu („Zbrodnia”, „Ultraviolet”, „1983”, „Rojst” oraz powstające „W głębi lasu” i kilka innych), ale Netflix na pewno będzie dążył do tego, by to zmienić. Polski rynek jest już jednak w dużym stopniu nasycony serwisami VOD posiadającymi własne treści na wyłączność, więc nie będzie to łatwe zadanie.

Netflix zapowiedział też wdrożenie rankingu TOP 10 na stronie głównej serwisu, ale nie jest jeszcze widoczna na moim koncie oraz u wielu innych osób.