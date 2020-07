Zobaczcie jak prezentuje się kompletna lista 10 najpopularniejszych seriali w HBO GO:

Wataha Outsider Westworld Czarnobyl Nowy papież Gra o tron Zero zero zero Ślepnąc od świateł Młody papież Wielka

Westworld, Gra o Tron czy Czarnobyl też nie są zaskoczeniem, choć jednocześnie widać, że widzowie nadrabiali zaległości. I nie jestem zdziwiony – okres styczeń-czerwiec to czas domowego „lockdownu” podczas którego kolejne serwisy ograniczały jakość streamowanych materiałów by trochę odkorkować internet. Choć akurat w przypadku HBO GO powinno się raczej powiedzieć „jakoś”, a nie „jakość”. To – obok źle działających aplikacji – największa wada tego serwisu. Niejednokrotnie oglądałem seriale i filmy zgrzytając zębami i uważając, że bardzo dużo tracę bez odpowiednio dobrej jakość. Wspomniane seriale to jednak świetne produkcje, do tego bardzo popularne w sieci, wielokrotnie analizowane i będące podwalinami do setek memów – zwyczajnie głupio ich nie obejrzeć siedzą w domu i ograniczając pozostałe aktywności.

A ja Wy widzicie listę 10 najchętniej oglądanych seriali na HBO GO? Zgadzacie się z nią w 100% czy raczej coś byście zmienili lub poprzestawiali poszczególne tytuły miejscami?

źródło: 1, 2