Najlepsze z najnowszych dokumentów na VOD

Farmaceuta

Jeden z najnowszych dokumentów Netfliksa z ostatniego czasu opowiada o farmaceucie ze stanu Luizjana, który nie mając nic do stracenia zaczyna odsłaniać kulisy mechanizmów kryzysu opioidowego w Stanach Zjednoczonych. Do tak radykalnych kroków popycha go tragiczna śmierć jego syna, który został zamordowany podczas próby zakupu kokainy. Program liczy cztery odcinki, każdy po około 45 minut.

Kto zabił Malcolma X

Czy w sprawie zamachu z 1965 roku można dokonać dziś jakiegokolwiek nowego odkrycia? Aktywista stara się kilkadziesiąt lat po zabójstwie przywódcy ruchu afroamerykańskiego dotrzeć do nowych faktów i dowiedzieć się, jak doszło do tego zdarzenia. Dokument zawiera mnóstwo archiwalnych nagrań, które można zobaczyć w nowej odsłonie oraz komentarze osób, na których Malcolm X wpłynął swoimi działaniami w sposób pośredni lub bezpośredni. Na serię składa się sześć odcinków, z których każdy trwa około 45 minut.

McMiliony

Nowy dokument HBO przygląda się sprawie zmanipulowanej loterii w sieci restauracji McDonald’s, którą prowadziło FBI w latach 90. Twórcom udało się porozmawiać z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w śledztwo, a także tym, którzy brali udział w tym nietypowym procederze. Największe wrażenie zrobiły na mnie odtworzone sceny i rekwizyty z tamtego okresu, a także sposób opowiadania historii – wciąga i angażuje. Dokument to sześć odcinków, które trwają nawet do godziny. Program był emitowany w cotygodniowych odstępach, ale jest już w całości dostępny na HBO GO.

McMiliony – recenzja dokumentu HBO

Ziemia nocą

Współpraca Netfliksa z osobami odpowiedzialnymi za najlepsze dokumenty BBC przynosi niesamowite efekty. „Nasza planeta” okazała się sporym sukcesem, tym bardziej że widzowie w domach mogli nacieszyć oczy i uszy tą produkcją w możliwie najlepszej jakości obrazu i dźwięku, a teraz przyszedł czas na coś nowego. „Ziemia nocą” nie jest tytułem, który choćby minimalnie ukrywa swoją treść, ale będziecie zaskoczeni tym, co zobaczycie. Nowe spojrzenie na to, o czym mówi się dość rzadko – czyli aktywność zwierząt oraz to, co się dzieje z Ziemią nocą – to naprawdę świetna szansa na dowiedzenie się czegoś nowego, ale też i ujrzenie sytuacji, których naocznymi świadkami prawdopodobnie nigdy nie będziemy.

Pandemia

Dokument miał premierę w styczniu na Netflix, ale przeszedł wtedy prawie niezauważony. Dziś znajduje się wśród najczęściej polecanych tytułów, a także wśród najchętniej oglądanych programów na Netflix TOP 10 w Polsce i nie tylko. Już sam wstęp ma dzisiaj zupełnie inny kontekst, niż w momencie debiutu – zadawanie dzisiaj pytania „kiedy?” zamiast „czy?” nadejdzie nowa pandemia potrafi dać do myślenia. Program opowiada o historycznych przypadkach pandemii oraz opinii lekarzy, którzy omawiają próby podejmowane na celu powstrzymania kolejnych przypadków. Seria ma 6 odcinków, każdy po około 50 minut.

Ted Bundy: Falling for a Killer

Ted Bundy to temat wielu programów dokumentalnych, a najbardziej popularnym w ostatnim czasie jest ten na Netflix pt. „Taśmy Teda Bundy’ego”. W zeszłym roku ukazał się natomiast także film fabularyzowany „Podły, okrutny, zły”. Teraz na Prime Video zadebiutował dokument, w którym mające bezpośredni kontakt z Budnym wypowiadają się przed kamerą: jego dziewczyna Elizabeth Kendall, jej córka Molly oraz pozostali ocaleli ujawniając nowe fakty na temat seryjnego zabójcy.