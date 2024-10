Co oglądać jesienią? 10 seriali, które idealnie pasują do kocyka i gorącej herbatki.

Najlepsze seriale na jesienne wieczory (dostępne w VOD)

Jesień to idealny czas, aby zaszyć się pod kocem, przygotować kubek gorącej herbaty i zanurzyć się w fascynujących historiach, które rozgrzeją serce i umysł. Wybraliśmy 10 seriali, które idealnie wpasowują się w jesienny klimat – otulają, wprowadzają w nostalgiczny nastrój, a czasem przywołują dreszczyk emocji związany z Halloween. Wszystkie produkcje w poniższym zestawieniu są dostępne w polskiej ofercie popularnych platform VOD, takich jak Netflix, Max, Prime Video, Disney+ oraz AppleTV+.

Reklama

Gilmore Girls (Netflix)

Serial, który nieodłącznie kojarzy się z jesienią. Miasteczko Stars Hollow, w którym toczy się akcja, nieraz otulone jest kolorowymi liśćmi, a relacja matki i córki – Lorelai i Rory Gilmore – to idealna dawka ciepła na chłodniejsze dni. „Gilmore Girls” to opowieść o miłości, przyjaźni, dorastaniu i codziennych wyzwaniach, które obfitują w humor oraz wzruszenia. Czarujący klimat miasteczka, postacie pełne energii i dialogi z mądrymi odniesieniami sprawiają, że to doskonały wybór na leniwe, jesienne wieczory.

Stranger Things (Netflix)

Jesień to czas, kiedy powraca ochota na historie z dreszczykiem, a „Stranger Things” idealnie pasuje do tego nastroju. Akcja serialu rozgrywa się w latach 80. w małym amerykańskim miasteczku Hawkins, gdzie grupa dzieci staje w obliczu paranormalnych zdarzeń. Serial ma doskonałą atmosferę, a liczne odniesienia do kultury lat 80., w połączeniu z mrocznym klimatem, idealnie wpisują się w sezon Halloween. „Stranger Things” dostarcza nie tylko emocji, ale także ciepłych momentów przyjaźni i lojalności.

The Haunting of Hill House (Netflix)

Jeśli szukasz czegoś z większą dawką grozy, „The Haunting of Hill House” to jeden z najlepszych horrorów dostępnych na Netflix. Serial wciąga misternie skonstruowaną fabułą, w której teraźniejszość splata się z przeszłością, tworząc opowieść o rodzinie, traumie i tajemnicach. Sceneria starego, opuszczonego domu, mroczne korytarze i napięta atmosfera idealnie wpisują się w chłodniejsze, jesienne wieczory, wprowadzając w nastrój pełen dreszczyku.

Ted Lasso (Apple TV+)

Jeśli potrzebujesz czegoś pełnego optymizmu i humoru, „Ted Lasso” będzie doskonałym wyborem. Serial opowiada o amerykańskim trenerze futbolu, który przenosi się do Anglii, by trenować drużynę piłkarską, mimo że nie zna zasad tej gry. Ciepła, wzruszająca i momentami zabawna historia o tym, jak pozytywne podejście może odmienić życie, idealnie rozgrzeje serce w chłodne wieczory.

Downton Abbey (Prime Video)

„Downton Abbey” to idealna propozycja dla tych, którzy kochają seriale kostiumowe. Akcja toczy się w angielskiej posiadłości w epoce edwardiańskiej i opowiada o losach arystokratycznej rodziny oraz ich służby. Luksusowe wnętrza, bogato zdobione stroje i piękne krajobrazy sprawiają, że serial wprowadza widza w ciepły, otulający nastrój. Jesienne kadry z angielskich wrzosowisk i zamglonych pól dodatkowo potęgują atmosferę.

The Mandalorian (Disney+)

Jesienne wieczory to również świetny czas na przygody w odległej galaktyce, a „The Mandalorian” to doskonały wybór, jeśli macie ochotę na "odcinkowe Star Wars". Serial wprowadza nas w świat międzygalaktycznych łowców nagród, a głównym bohaterem jest tajemniczy Mandalorianin, który próbuje chronić małego, zielonego stworka – Grogu, znanego powszechnie jako „Baby Yoda”. Oprócz dynamicznych scen akcji serial oferuje wiele momentów pełnych ciepła, szczególnie jeśli chodzi o relację wspomnianej dwójki.

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Wesoły, kolorowy i pełen energii „The Marvelous Mrs. Maisel” to serial, który rozgrzeje serce każdemu. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku lat 50. i 60., a główna bohaterka, Midge Maisel, to kobieta, która odkrywa w sobie talent do stand-upu po tym, jak jej życie nagle się zmienia. Humor, barwne kostiumy i ciepła historia o samorealizacji sprawiają, że to idealny serial na pochmurne, jesienne wieczory.

Reklama

Locke & Key (Netflix)

Jesienne wieczory często sprzyjają magicznym opowieściom, a „Locke & Key” to serial pełen tajemnic i nadprzyrodzonych mocy. Akcja toczy się w starym, mrocznym domu, gdzie rodzeństwo Locke’ów odkrywa klucze otwierające drzwi do innych światów. Wątek rodzinny oraz pięknie przedstawiona, magiczna sceneria sprawiają, że serial ma swój ciepły, nieco nostalgiczny klimat, który doskonale pasuje do jesiennej aury.

Only Murders in the Building (Disney+)

„Only Murders in the Building” to serial idealny dla miłośników lekkiego kryminału z nutą komedii. Trójka mieszkańców nowojorskiego apartamentowca – grana przez Steve’a Martina, Martina Shorta i Selenę Gomez – postanawia rozwikłać zagadkę morderstwa, które wydarzyło się w ich budynku. Serial łączy elementy detektywistyczne z humorem, a jesienne krajobrazy Nowego Jorku, pełne liści opadających z drzew, dodają ciepłego klimatu. Z każdym kolejnym sezonem pojawiają się nowe zbrodnie i nowe zagadki do rozwiązania.

Reklama

Good Omens (Prime Video)

Dla fanów nieco bardziej nietypowych historii „Good Omens” będzie idealnym wyborem. To adaptacja książki Neila Gaimana i Terry’ego Pratchetta, opowiadająca o nietypowej przyjaźni anioła i demona, którzy wspólnie starają się zapobiec końcowi świata. Serial łączy w sobie humor i wciągającą fabułę. To doskonała propozycja dla tych, którzy szukają czegoś lekkiego i zabawnego na wieczorne seanse.

Jesień to idealna pora na zanurzenie się w serialowych opowieściach, które nie tylko rozgrzewają atmosferę, ale również wprowadzają w odpowiedni nastrój. Niezależnie od tego, czy preferujesz ciepłe historie o rodzinie, zabawne kryminały, czy też dreszczowce w klimacie Halloween, mamy nadzieję, że uda Ci się tu znaleźć coś dla siebie.