Najlepsze gry na Androida w które musisz zagrać w 2020 roku

Gry na Androida – co warto wiedzieć

Gier na platformę Android jest cała masa. Podejrzewam, że nikt nie podjął się ich policzenia – przy tak dużej liczbie użytkowników platformy mobilnej Google, każdy producent gier i oprogramowania chce choć trochę zarobić, więc gry w Sklepie Google pojawiają się wręcz masowo. Większości z nich nie warto nawet włączać, ale ilość tych produkcji jest ogromna i niestety często bardzo ciężko znaleźć naprawdę wartościowe tytuły. I nie chodzi tylko o sam poziom gry, ale również system monetyzacji. Tu bowiem bardzo łatwo natknąć się na mechanizm, który pozwoli bawić się komfortowo przez godzinę-dwie, by później wymuszać wręcz wydawanie pieniędzy w grze. Moim zdaniem takie tytuły należy omijać szerokim łukiem – skoro wielu producentów potrafi dobrze wyważyć mikropłatności i zachęcać do korzystania z nich, a nie zniechęcać do samej gry – to znaczy, że można.

Część gier, w które chcielibyście zagrać może nie być dostępna w Sklepie Google ze względu na blokadę regionalną lub nie dodanie Waszego urządzenia do listy wspieranych smartfonów czy tabletów. Da się to obejść, korzystając z zewnętrznych plików apk oraz innych niż Google Play sklepów. Tu warto jednak uważać i zerknąć okiem na najlepsze repozytoria dla Androida – tam pliki są sprawdzane i raczej nie natkniecie się na szkodliwe oprogramowanie.

Przeczytaj też: Aptoide – jak działa i co oferuje zamiennik Sklepu Play

Najpopularniejsze wyścigowe gry na Androida

Asphalt 9: Legends

Na pewno najładniejsza, ale i jedna z najlepszych gier wyścigowych na platformę Android. Mocno inspirowana kultową serią Burnout, gdzie duże znaczenie mają również efektowne kraksy – jeśli jeszcze nie graliście, koniecznie sprawdźcie ten tytuł.

Real Racing 3

Nie jest to symulator i gra ma już na karku kilka dobrych lat, ale wciąż zachwyca poziomem graficznym i swoim mobilnym realizmem. Jeśli lubicie zmagania na torze, zagrajcie w Real Racing.

Rush Rally 3

Jeśli wolicie mniej przyjazne nawierzchnie i rajdy zamiast wyścigów, to spodoba Wams ię Rush Rally 3. Tu jednak warto zaznaczyć, że nie jest to gra darmowa i aktualnie zapłacicie za nią aż 24 złote.

Najlepsze platformowe gry na Androida

Sonic the Hedgehog

Kultowy niebieski jeż doczekał się również swojej odsłony na urządzenia mobilne i w takiej wersji może nie jest idealny, ale gra się naprawdę przyjemnie.

Punch Quest

Dynamiczna i szybka gra zręcznościowo-platformowa, w której pięści są główną bronią na przeciwników. Stylizowana na stare platformówki beat-em up daje sporo frajdy.

Dead Cells

Dead Cells kosztuje 17,99 pln, ale zdecydowanie warto zainteresować się tym „rogalikiem”. Świetna oprawa, dynamiczna rozgrywka i wciągający mechanizm zabawy zapewni Wam długie godziny spędzone przed ekranem smartfona.

Najlepsze gry MMO

Black Desert Mobile

Mobilna wersja bardzo popularnej gry z PC i konsol. Mocno uproszczony mechanizm rozgrywki bardzo dobrze sprawdza się na dotykowym ekranie a rozmach i oprawa graficzna tej produkcji zachwycają.

AxE: Alliance vs Empire

RPG z otwartym światem przypominające nieco Lineage, a to wystarczająco dobry powód by zainteresować się tym tytułem. W grze morze brać jednocześnie udział aż 75 graczy.

Crusaders of Light

Skojarzenia z World of Warcraft są jak najbardziej na miejscu, choć oczywiście nie jest to gra tak rozbudowana i skomplikowana jak WoW. Jeśli lubicie grindować i kręcą Was drużynowe raidy, to będzie to tytuł w sam raz dla Was. A i mikropłatności nie są aż tak denerwujące.

Sportowe gry na Androida, w które warto zagrać

Sportowych gier na Androida jest cała masa i w zasadzie fan każdej dyscypliny znajdzie coś dla siebie.

FIFA Mobile

Trudno powiedzieć, by mobilna FIFA była jakoś szczególnie podobna do swojej odsłony z konsol i komputerów PC, ale jeśli nie możecie żyć bez wirtualnego futbolu, to warto ten tytuł sprawdzić. No, chyba że jesteście fanami Pro Evolution Soccer – tę produkcję też znajdziecie na Androidzie.

Real Boxing 2 Rocky